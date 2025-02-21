特朗普尚未當選的時候，已對烏克蘭總統澤連斯基極不客氣，認定他佔盡美國便宜，強調上台後必會停止俄烏戰爭。當選後，澤連斯基誠惶誠恐，客客氣氣，甚至連國家稀土礦產也願意奉上，只求特朗普高抬貴手繼續援烏，保住其總統大位。

但事情不以戲子總統的意志為轉移。隨着美俄代表在沙特言談甚歡，特朗普堅決要結束俄烏戰爭，並且以滿足俄方要求為前提。甚至傳出，美國要烏克蘭盡快舉行大選，將澤連斯基趕下台，以免他成為美俄議和的障礙。

澤連斯基死到臨頭，終於跟特朗普撕破臉皮。特朗普批評澤連斯基是獨裁者，澤連斯基則回敬指特朗普掉進俄羅斯的「虛假訊息空間」。雙方你來我往，隔空開火，問題是，誰是莊誰是閒？澤連斯基有反抗的能耐嗎？

別看歐洲諸國揚言要繼續支持烏克蘭抗俄，但根本無力反對美俄和議，何況一講到駐軍烏克蘭，各國便你推我讓，誰也不想蹚這渾水。看北約悄悄將「俄羅斯侵略」改稱「烏克蘭衝突」，已知他們講就天下無敵，做就無能為力。烏克蘭和澤連斯基淪為棄子，已是鐵一般的事實。至於特氏之所以想趕快結束戰爭，箇中原因，除了這是其競選承諾，以及崇拜普京的心態作祟，更深層是要留力應付中國，聯俄制華正是其選項之一。

特朗普顯然比拜登聰明，既然打不垮俄國，倒不如拉攏俄國。然而，普京會賣帳嗎？正因為這些年拜登反華反俄反過了頭，迫使中俄兩國愈走愈近，如今已建立極為牢固的關係，雙方元首亦即將互訪。何況美國大選4年一次，隨時人亡政息，怎及得上中國國策有連貫性。更重要的是，俄羅斯打了3年仗元氣大傷，必須倚靠中國重振經濟。