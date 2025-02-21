特朗普完全不演了！不僅在美俄會談後完全接受俄羅斯的觀點，甚至對烏克蘭抱怨沒有受到邀請，直接開噴：「嗯，你們已經在那裏3年了。你們應該在3年前結束它，你們根本不應該開始這場戰爭，你們本來可以達成協議。」這是美國首次將戰爭責任放在烏克蘭的頭上。儘管特氏宣稱自己喜歡澤連斯基，卻又引用俄國數據，譏嘲澤氏的支持度僅剩4%！

而澤連斯基除了對美俄會談排除烏國表示失望，還反嗆：「我們很尊重特朗普總統，但他是國家領導人，不幸的是，他陷入了假消息的泡泡之中。」烏克蘭數位轉型部部長加碼回擊：「澤連斯基的支持度比特朗普高出4到5%。」

嘴炮從不輸人的特朗普乾脆明說：「澤連斯基是成功的搞笑藝人，說服美國花了3,500億美元，介入一場永遠無法勝利，根本不應該開始的戰爭。」指控澤氏是「未經選舉的獨裁者」，還恫嚇若澤氏不快點決定，他將沒有任何國家。

這種赤裸裸的倒打一耙，讓全世界都瞠目結舌，事實是烏俄戰爭初期本來和談將成，完全是美國阻擋才導致戰爭拖延至今，但特朗普卻完全甩鍋到澤連斯基身上，企圖藉此卸除美國的責任。

但還是那句老話：「世界怎麼跟得上台灣？」早在特朗普之前，民進黨已完美示範甚麼叫做賊喊捉賊，在鼓動側翼民團發動全面性大罷免後，民進黨黨團總召柯建銘居然睜眼說瞎話地指摘是國民黨預謀發動大罷免，民進黨是被迫因應！更令人匪夷所思的是，綠營支持者也毫不質疑，依然跟着賴清德與柯建銘走，對比歐洲各國普遍對特朗普的說法感到震驚，民進黨的掌控力顯然更勝一籌。

歷史是勝利者撰寫的，台灣與烏克蘭兩地的結局，就看最終到底是誰獲勝。