美國和俄羅斯高級別代表團周二在沙特阿拉伯首都利雅得會談後，特朗普喺海湖莊園見記者時，被問及是否預期在本月底前會見俄羅斯總統普京，他說有可能，並否認把烏克蘭排除在周二的會談之外。侵侵續指，相信自己有能力結束俄烏戰事，而烏克蘭應舉行選舉，這不是俄羅斯的提議，是他和其他許多國家的提議。

俄烏戰事打咗3年，隨着雙方都兵疲，尤其是烏克蘭得不到美國援助，歐洲各國所謂派兵駐烏，根本口水多過實際，烏克蘭總統澤連斯基都心知不妙，睇佢接連訪問阿聯酋、土耳其，無非尋求中東國家支持，又話不排除中國參與談判。戲子總統識得轉軚，可是時不我與，佢慘淡收場的結局已寫在牆上！美國已完全放棄佢，而普京以勝者姿態，亦不想戰事再延續下去，是以侵侵說佢有能力結束俄烏戰事，純屬認叻要威！

客觀分析，澤連斯基放風指普京今夏或會攻打波蘭、立陶宛，純屬靠嚇！普京雖然係強人，之但係戰事持續3年，而踏入今年，俄軍在烏克蘭東部的推進幅度已明顯放緩，分析指跟天時地利有關，因入冬後樹木稀疏，行軍易被無人機發現和瞄準。此外，美國智庫的資料指出，俄軍在2024年最後5個月的日均傷亡人數持續擴大；在3年戰事期間消耗了約五成庫存坦克和裝甲車輛，餘下的款式更舊、性能更差。更嚴峻的是士兵都打到疲憊，要徵兵也非易事！後期要不是北韓的炮彈和部隊支援，俄軍對烏克蘭的戰事，未必能佔多少優勢。

普京是一個聰明的強人，知道「見好就收」，從常理推測，斷不會結束俄烏戰事後，馬上再焫火頭今夏攻打波蘭、立陶宛！畢竟烽火三年，人民的生活也必艱難，點都要顧及經濟！