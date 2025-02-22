正論：建造業陷冰河期　大公司逐一清盤

隨着經濟轉差，樓市下跌，建造業也是風光不再。去年至今，地盤拖糧事件層出不窮，建築公司清盤更非鮮見。繼去年的馮祥記倒閉後，今年初已盛傳另一大型建築公司保華陷入財困，及至昨日，保華建業集團旗下5間子公司，向法庭申請委任臨時清盤人的案件進行聆訊，意味又一老牌建築公司走進歷史。

保華主要承接政府工程，當局表示，保華旗下公司現正承造13項工務工程合約，其中12項是保華與其他建築公司以聯營方式承投，涉及的部門包括土木工程拓展署、建築署、機電工程署、路政署、渠務署、水務署和環保署。聯營合約的另一方已向政府表示會繼續履行合約，而唯一由保華單獨承造的項目亦大致進入完工階段。此外，保華亦有承接公營機構工程，部分屬聯營項目，其他由保華獨自承造的項目，大部分公營機構業主已按機制轉換總承建商。總之，政府擺出一副輕描淡寫的模樣。

誠然，對於政府或公營機構來說，它們有的是權力和財力，保華清盤或許不至於對工程有大影響。然而，一項工程之下會細分許多分判商、供應商和工人，他們議價能力不足，一旦更換總承建商，牽一髮動全身，隨時影響他們的周轉和生計。政府聲稱，受影響的分判商或供應商可循法律途徑申索，倘他們有資金流壓力，金管局和發展局聯同建造業議會會與銀行公會溝通，以便銀行考慮以個案形式提供協助云云。

講得輕鬆，實際上根本不是這麼一回事。上有政策下有對策，銀行根本不聽金管局支笛。近年銀行落雨收遮，對建築公司的融資審批大幅收緊，有些信譽不太好的公司，接獲新工程後向銀行融資，被銀行要求大幅提高保證金，令他們難以負荷。即使銀行公會聯同金管局成立「中小企融資專責小組」，承諾加快通知按揭審批結果，又在發展局牽頭下與建造業議會會面，惟這些都只是門面工夫。銀行業就是最現實的行業，要是無利可圖還要承受風險，誰會對建造業界提供協助？

最慘情當然是前線地盤工人，他們是毫無議價能力的一群，而且建造業存在「拍膊頭」、「兄弟班」、「多層分判」等陋習，許多地盤工人跟判頭並無簽訂僱傭合約，一旦承建商財困，便會影響分判商現金流，地盤工人「有汗出、無糧出」也就如同家常便飯。雖然去年底立法會通過《建造業付款保障條例草案》，改善合約付款條款，禁止把「先收款、後付款」等不公平付款條款寫進合約，並設立審裁機制，但對地盤拖糧並無實質改善，而且部分條文今年8月才生效，遠水不能救近火。工會促所有工務工程合約須明確列出工人實際薪金，並要求以自動過戶方式發放工資，惟有關訴求至今未獲政府理會。

說到底，經濟一環扣一環，建造業要起死回生，首先是本港樓市要有大幅反彈。奈何事與願違，政府賣地頻頻流標，發展商不欲投放資源，前景依然相當悲觀。