美俄就停戰進行協商，中國表示支持，但同時亦支持歐盟參與未來的和談談判，與俄羅斯的立場相異。俄羅斯不同意歐盟參與，理由是歐盟缺乏誠信。在2014年的《明斯克協議》作為擔保國的英德等欺騙俄羅斯，目的是爭取時間讓烏克蘭安排軍力與俄作戰，但中方還是要求歐盟參與。一是歐盟亦是烏戰的有關持份者，和談協議必然涉及烏克蘭加入歐盟的議題，在東歐的地緣政治上，烏克蘭和談後所有安排，包括傳聞中把烏克蘭國土分割，均涉及歐盟，歐盟不能置身度外，也便不應被排除在外。另一當然是中國討好歐盟，在美歐矛盾之際示好，爭取改善關係，也借此機會分化美歐關係。

美俄就烏克蘭的談判，本沒中國參與的理由。不過，烏克蘭與中國在2014年前後關係特殊，中烏是戰略夥伴關係，比不上中國與俄羅斯、白羅斯的全面戰略夥伴關係。在2014年前，中國從烏克蘭取得不少國防科技與人才的協作，兩國處於相當友好關係。2014年後烏俄衝突，中國並不偏幫一方，但致力推動協商解決，同時堅持尊重各國主權與領土完整。這使中俄在烏戰上難有合作基礎，中國不公開反對俄羅斯發起戰爭，但也難以給俄羅斯資助，外交尷尬。當然這無礙中俄在烏戰以外的經貿合作，可也因此，俄羅斯捨中國而與北韓作戰略合作，以助烏戰。

今次美俄和談並不是中國之力，而是特朗普修改了美國的烏克蘭戰略，因而中國在和談期間與和談之後的政經安排沒有主動參與權。在和談協商時期，中國只能打邊鼓，在國際外交和聯合國安理會上支持。然而若如傳聞那樣，烏克蘭會被美俄分割，至少俄佔領區變成俄領土，這與中國主張的主權與領土完整的原則有異，中國未必可以公開擁護這樣的和談結果。

中俄的緊密關係部分是美國逼成，美俄表面和解，兩國便暫時少了聯手抗美的迫切感。烏克蘭分割便會令中俄之間可能出現異見，美國可借此進一步挑撥分化中俄關係，中國支持歐盟參與和談，也會使俄不悅。

俄羅斯已開始在佔領的烏東地區進行戰後重建，沒有假手中國企業。不過，中國的基建和製造業能力冠絕全球，或許中國若能大力參與烏克蘭重建，可討好俄國。可是，中國參與的重建是俄佔領區抑或是餘下的烏克蘭領土，卻又可能影響中俄關係。