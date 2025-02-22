美國國務院官網最近更新有關中美關係現狀介紹，移除「不支持台灣獨立」字句。中國外交部發言人稱，美方這舉動是在涉台問題上立場嚴重倒退，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。

美方的這一舉動，明目張膽地顯示出特朗普政府在台灣問題上，加大拜登政府乃至華府長期以來的反華方針，進一步利用台灣問題「曲線支持台獨」。前幾任美國總統包括拜登任內，在多個場合、文件和「兩國元首」通話時，美方都會表示「不支持台獨」。而中方對這樣的表示並不滿意，因為美國一直在「明明暗暗支持台獨」的同時，用「不支持台獨」耍兩面派，說一套、做一套，因此中方多次要求美國表明「反對台獨」。

美國就是不幹！因為美方的實際做法和目的，就是要以「支持台獨」破壞中國統一，造成分裂，把台灣牢牢控制在自己手裏，成為對華博弈的代理人。現在可好，特朗普政府不但不接受中方的「反對台獨」的要求，而且連「不支持台獨」也抹掉，這不僅是倒退，而且是挑釁——在台灣問題上向中方挑釁，製造更多的麻煩。「巧合」的是，就在美國國務院刪除「不支持台灣獨立」字句兩天後，美國、日本和南韓外長在德國慕尼黑安全會議上發表聯合聲明，首次表示「支持台灣有意義地參與適當國際組織，強調維持台海和平穩定的重要性」云云。

果然在「支持台獨」上做起文章！日本方面還有單獨行動。日媒報道，5月份起法務省可將日本戶籍國際欄改填「台灣」，過去已標註「中國」但想修改成「台灣」的人可作出變更。中國外交部對此警告日方「不要在台灣問題上搞小動作，不要發出矛盾和錯誤的信號。」凡此種種支持「台獨」的大小動作，都是因美國國務院刪除「不支持台灣獨立」字句後一下子冒出來的，特朗普政府在背後發功，顯而易見！