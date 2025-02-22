美國總統特朗普積極促成俄烏停戰，真是為了和平嗎？別天真了，老美哪有這種格局。侵侵眼中只有「美國優先」，促成俄烏停戰無非兩個目的：一是以討債為由，侵吞烏克蘭礦產資源；二是收縮戰線，集中力量對付中國。第一個目的不難實現，因為烏克蘭根本沒有能力拒絕，而第二個目的只能是一廂情願，對付中國談何容易。

早在上一個總統任期，特朗普就極力拉攏俄羅斯來對付中國，惟俄羅斯根本不上套，加上美國政壇仇俄勢力根深柢固，聯俄抗中的圖謀始終無法得逞，他本人更差點被政敵扣上通俄帽子。如今侵侵重施故技，藉推動停戰改善與俄羅斯關係，明眼人都知道主要還是為了孤立和圍堵中國。不過，理想很豐滿，現實很骨感，當年的圖謀無法得逞，現在更不可能。中俄關係經過這幾年的考驗和磨合，已達到前所未有的高度，不是盟友，勝似盟友，豈有那麼容易被老美挑撥離間。中俄元首早已安排好今年互訪的計劃，可見全面戰略協作夥伴關係並非只是說說而已。

至於特朗普以重返G7為誘餌拉攏俄羅斯，更是無聊至極。俄方明言對此興趣不大，認為G7模式已經過時，G20更能反映全球經濟發展驅動力，甚至金磚機制和上合組織的影響力也不亞於G7。沒錯，G7不過是浪得虛名，所謂的七大工業國自娛自樂，其工業產值加在一起還不如中國一個國家，既沒有代表性，更沒有認受性，如何吸引俄羅斯？再說，美西方一向出爾反爾，反覆無常，俄羅斯已多次領教，屢屢吃虧，豈會再上當。

時代不同了，隨着全球南方日益崛起，世界加快走向多極化，G7影響力固然今非昔比，美國也已無法隻手遮天。特朗普推行單邊主義和強權政治，企圖憑藉霸權號令全球，到頭來只能自我孤立，連盟友也漸行漸遠，更別說甚麼聯俄抗中。正如有評論指出，在可見的將來，中俄關係都會勝過美俄關係，這是東升西降的大勢所趨，不以任何人的意志為轉移。

說到底，道不同不相為謀。過去俄羅斯始終無法成為西方一分子，經過這場戰爭後隔閡加深，更不可能融入西方。即使美俄關係改善，也不可能回到從前，正如破鏡不可能重圓一樣。特朗普可以促成停戰，可以向俄羅斯伸出橄欖枝，甚至可以討好普京，但若以為這樣就能夠聯俄抗中，絕對是癡人說夢。