俄烏戰爭開打初期，美國對烏克蘭總統澤連斯基極盡吹捧之能事，《時代》雜誌甚至選他為年度風雲人物，戲子總統當時的心情，想必是飄飄然。時移世易，如今美國由特朗普出任總統，對待澤連斯基的態度也起了天翻地覆的轉變，不僅批評澤氏為獨裁者，同時對他不識時務感到「很失望」，取消了雙方原定舉行的記者會。

這真是此一時、彼一時也。現在特朗普得勢，他要結束俄烏戰爭，澤連斯基若繼續「阻住地球轉」，可以預想其下場將會很悲哀。被拉下台不消說，美國亦肯定早已掌握其家族的貪腐證據，隨時會爆其大鑊，連最後一點名聲也不保。戲子總統如今還在垂死掙扎，但可以斷言撐不了多久，最終只能接受美俄的安排，喪權辱國不在話下。

澤連斯基的遭遇，正好應驗了「做美國的盟友是致命的」此一箴言。何況烏克蘭是否美國的盟友實在不好說，充其量只是美國的棋子而已。烏克蘭替美國賣命大打代理人之戰，尚且落得如此下場，俄烏戰爭完全是瞎忙一場，毫無意義。前車之鑑就在眼前，若然台灣賴清德政府仍未學乖，恐怕將來死得比澤連斯基更加悽慘。

這樣說絕非無的放矢，儘管特朗普的關稅大棒仍未揮向台灣頭上，但他早已明言，台灣晶片業搶去美國的生意，必須加倍奉還。眾所周知，總部在美國的晶片巨企英特爾生意一落千丈，鬥不過台積電和三星，年蝕逾百億美元。美媒傳出，特朗普有意要台積電入股英特爾，並將技術轉移給英特爾。

拜登政府已逼台積電到美國設廠，特朗普則再進一步要台積電「輸血割肉」讓英特爾重生，如意算盤一旦打響了，台灣最值錢的東西沒有了，台灣對特朗普還有何利用價值？