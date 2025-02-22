民進黨立院總召柯建銘全力推動大罷免，並宣稱賴清德很快就會「大進場」，讓一直撇清與大罷免無關的賴清德，陷入尷尬的境地。這時，英系王世堅卻忽然跳出來要柯建銘講他自己就好，不要牽扯到賴清德，引發柯王之間的對槓互嗆。

王世堅早期屬於謝長廷的謝系，在謝長廷式微後轉為英系，過去和賴清德並不算友好，在立委選舉時賴清德明顯支持他的對手何志偉，但王世堅仍靠着自己在地方的堅強實力，贏得黨內初選並且順利當選。這樣一個在民進黨內以特立獨行著稱的人，為甚麼會在這個時候跳出來挺賴清德呢？

理由很簡單，因為王世堅看準了這是立下「投名狀」的好機會。柯建銘倚仗自己是萬年總召，對黨內同志頤指氣使，早引起許多人私下抱怨，這次發動大罷免雖說是配合賴清德演出，但卻暴走要直接把扮演「藏鏡人」的賴清德拖出場，連賴清德也不敢公然拒絕，只能透過不具名人士表示沒有這樣的計劃。顯然，柯建銘正在挾着青鳥箝制賴清德，但黨內各人畏懼柯的勢力，不敢出面表態。

而向來是黨內孤鳥的王世堅，這時反倒是包袱最少的一個，因為他不僅毋須靠黨內奧援，還自帶吸引中間選民的能力，所以算來算去，唯一能夠出面遏止柯建銘的就是他，而他果然就在此時出手。雖然王世堅對柯建銘嗆聲，並未引發其他從政同志聲援，但卻帶動游盈隆之類「黨友」的讚聲，只要這種聲音逐漸在黨內擴大，那麼賴清德就可以找到繼續躲在幕後的正當性，而首先發難的王世堅自然立下首功。早已宣布不競選連任的王世堅，立「投名狀」顯然不是為了繼續當立委，累積好感修復關係，爭取被賴清德徵召參選台北市長，或許就是王世堅挺身而出的真正目標。