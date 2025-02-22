伊索寓言有這樣一個故事：一隻狗從屠夫那裏偷到一塊肉，準備跑到橋對岸找個安全的地方大快朵頤。狗走到橋中間，從河裏看見自己的倒影，以為是另外一隻叼着肉的狗。牠決定把那隻狗的肉也搶過來，於是對着它咆哮，豈料一張口，口裏的那塊肉就掉進河裏去了。

香港在英國150多年的統治下，歷任港督都是由英國政府委任，從未有過真正的民主。不過香港經濟長期保持繁榮，港人過去普遍不太抗拒這種「有自由沒民主」的管治模式。中英兩國上世紀80年代就香港前途談判，中方向港人展現最大善意，保證香港制度50年不變，並且加碼承諾給予香港循序漸進地達至普選。回歸後，中央政府依諾支持香港民主向前發展。

可惜港府施政不力，造就本土派10多年前崛起，胃口愈來愈大，不但要求一步登天的普選，還意圖把中央的角色排斥在外。2019年反修例運動期間，激進本土派更叫嚷港獨。他們就像伊索寓言的那隻狗，除了死咬口裏足以保障香港人的肥肉，還幻想吃另一塊並不實在的大肉。就連比較溫和的民主黨一些頭目也有這種傾向，經常衝在前線抗爭。

反修例風波至今逾5年，事態的發展證明泛民追求的只是水月鏡花，結果兩頭不到岸，不但原有的普選擦肩而過，許多逃亡海外的港人亦自身難保。譬如，不少人移居台灣後遭民進黨政府百般刁難，遲遲仍未能成為台灣人，被迫要二次移民。港人另一個移民的熱門地方英國，執政工黨政府近來致力與北京改善關係，亦令愈來愈多移英港人明白自己只是大國博弈的一隻棋子。至於仍然維持運作的民主黨，則在日前宣布啟動解散程序。這些故事皆告訴我們做人不可太貪婪。