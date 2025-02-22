烏克蘭戲子總統澤連斯基再次證明佢係完全沒有自知之明的庸才！阿哥，當人強盛，山河可拔；一朝羸縮，人情萬端，言之悲嘆！戲子總統到依家仍看不到自己是砧板上的一塊肥肉而已，令人再深信何以人蠢冇藥醫。

普京智珠在握，說他非常高興能夠與特朗普直接會晤，但目前仍在處理準備工作，俄美關係非常複雜，不是坐下來喝杯咖啡就能解決問題。俄羅斯已率先邁出一步，包括中東在內的多個共同利益方向，恢復與美國合作，俄方還將和美國在經濟、能源和航天領域開展合作。你看，普京講嘢何其得體，難怪侵侵話佢聰明。

反觀戲子總統，仍然自我感覺良好，口沒遮攔，重申不會接受美俄背着烏克蘭決定任何事，又指特朗普「陷於俄羅斯假資訊泡沫」。呢下可真正觸動侵侵條感知神經，周三佢連環發炮，批評戲子係「未經選舉的獨裁者」，只不過係「一名薄有名氣的喜劇演員」，說服美國花3,500億美元投入一場無法獲勝、從不應該開始的戰爭。侵侵斥責戲子總統，完全不留餘地，佢仲指戲子總統承認美國給予的軍援資金有一半「失蹤」，即係暗指烏克蘭貪腐，稱澤連斯基拒絕選舉，因民望低迷，指其至叻「玩弄拜登」，繼續想從戰爭撈油水。講到咁白，戲子總統本應該醒一醒喇！之不過，冇！

戲子總統一開腔，仲氣不喘、色不變要求美國額外提供20套愛國者防空系統及彈藥，以補充將耗盡嘅導彈，但不需要美軍派出操作人員。

戲子總統又話，已尋求許可讓烏克蘭自行生產愛國者導彈，並抱怨因為防空彈藥短缺而無法抵擋空襲。一個人死到臨頭、嗅到棺材香，仍然可以把悲劇當喜劇演，仲唔係一流喜劇演員？