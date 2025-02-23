中國與澳洲關係近期轉為正常，貿易水平恢復到數年前的「友好時期」。不過，澳洲緩過一口氣後，忽然又軍事挑釁中國，派出偵察機侵入中國西沙領空。中國戰機向其發射照明彈警告，澳方又「惡人先告狀」，向中方抗議。

今次中方以前所未有的力度回擊澳方的挑釁和囂張，國防部新聞發言人張曉剛對其痛斥和警告如下：澳方當日在南海蓄意對中方侵權挑釁，還惡人先告狀，散布虛假敍事，中方堅決反對並已向澳方提出嚴正交涉。澳洲軍機在南海放着大路不走，卻侵闖到別人家裏去，中方對其驅離完全合理合法、無可非議，是對國家主權和安全的正當捍衞。中方要求澳方嚴格約束一線海空兵力行動，而不是甘當跟班打手，在南海興風作浪，損人害己。

這些年，無論是特朗普掌權還是拜登掌權，澳洲都緊隨美國的反華政策，參與美國及西方打壓、圍堵中國，參與美國的印太戰略，參與美國「保衞台灣和日本」，配合菲律賓在美國支持下在南海向中國叫板、挑釁及侵權，向中國發難，進行了多次與他們的「聯合軍演」，向中國炫耀武力、炫耀它在印太地區有「特殊的戰略地位」。其實，澳洲的國力、實力、軍力十分有限，在中美大國博弈、在印太戰場上角色並不重要。

過去許多年，澳洲之所以覺得自己是根葱，有力量，是因為它的地理位置和美軍力量，使它能幫助美國軍事打擊中國而不會遭到中國反擊。那時中國的海陸空導彈、飛機打不到它的頭上，現在則完全不同，美軍若用澳洲基地和中國開仗，解放軍能將其瞬間消滅。這個形勢及後果若認不清，那就是不知甚麼叫自取滅亡，甚麼叫玩火自焚！

事實上，澳方認得清還是認不清，中方的警告已經發出：不要甘當美國的跟班打手，不要在南海興風作浪，不要幹損人害己的傻事，這場博弈遊戲，澳洲玩不起！