面係人哋畀，架係自己丟。面對俄烏停戰和談，美國將烏克蘭排除在外，戲子總統澤連斯基老羞成怒，跟特朗普撕破臉皮隔空開火。然而，跟人嘈交也要看一看自己斤両，特朗普直指澤連斯基沒有「底牌」談判，睇死烏克蘭短期內便會與美國簽訂礦產協議。澤連斯基果然改口，由一度企硬拒絕簽署，變成正草擬協議。

早說過，美國對待棋子的態度，完全取決於美國的需要。拜登時代，需要澤連斯基為美國賣命，將烏克蘭推上代理人戰場，自是百般吹捧，甚麼風雲人物、民主鬥士、維護民主價值之戰等等，吹得就吹，也把戲子總統吹了上半空，整個人飄飄然。如今換了特朗普上場，狂人不吃這一套，他眼中只有美國利益，甚麼民主價值統統是廢話，益發覺得烏克蘭佔盡美國便宜。

如今到了停戰和談階段，烏克蘭只能任由美俄魚肉，戲子總統連喊半句痛，都被特朗普斥為不識時務。可見有強權無公理，澤連斯基的而且確沒有底牌和籌碼跟美國交易，特朗普睬你都傻。

更須指出，美國援烏的軍備，早被揭發有相當一部分流入黑市，反映有人中飽私囊倒賣軍火，而且烏克蘭政府的貪腐問題一直十分嚴重。在「透明國際」貪腐排行榜上，180個國家或地區之中，烏國排名122，屬歐洲最低排名。要是美國將澤氏貪腐的證據公諸於世，恐怕他不流亡也不行。

特朗普尊崇權力，對手握大權的國家領袖一直十分傾慕，普京正是他眼中的強人領袖之一。何況特氏很早已跟普京打交道，2013年曾在莫斯科舉辦環球小姐選美大賽，特氏藉此結識了不少克里姆林宮的權貴，奠下跟普京交往的基石。他經常自吹跟普京有很好的交情，並非盡是虛言。