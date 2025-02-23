過去本欄曾打趣地說，中國要跟美國總統特朗普改善關係不難，只消請他來華訪問，再領他走進紫禁城。到了金鑾殿上，請侵侵穿上清朝的龍袍，讓他在大殿吆喝幾聲，裝出一副皇帝的模樣。這樣一來，他肯定歡喜得兩腋生風、忘乎所以，接下來開展中美兩國的談判，便甚麼都好說了。

或許特朗普的皇帝夢實在太強烈，近日他已迫不及待，自我加冕。日前白宮在社交網站上傳一張特朗普的照片，照片構圖模仿《時代》雜誌封面，侵侵頭戴皇冠，封面下方寫着「國王萬歲」。紐約州州長胡楚見狀，實在看不下去，忍不住公開批評，說「我們是法治國家，不是國王統治」。

所有跟特朗普打交道的人都要明白，此君雖然是大總統的身份，卻有小男人的心態，表面上風光無限，其實是頗感自卑。侵侵經歷過6次破產，事業並非一帆風順，他8年前第一次當上總統，卻在競選連任中失敗，離開白宮時十分狼狽，及後更官司纏身。早前他在「掩口費」一案中敗訴，雖則沒有判刑，但至今仍背負重罪犯的身份。

事實上，特朗普的支持者固然不少，但是反對者亦多，不喜歡他的人，可以是深惡痛絕。去年侵侵當選未幾，明尼蘇達州就有一名男子槍殺了妻子、兩名兒子和前女友，再自行了斷。據說他此舉的原因，就是不希望自己和身邊親愛的人，要活在特朗普管治之下。

是大丈夫的，固然可以氣吞山河、寵辱不驚，但特朗普不然，他心底裏只是個小男人，很在乎別人怎樣看待自己，即使旁人不出力抬捧他，他也要千方百計抬捧自己。如今天底下想討好特朗普的人終究不少，這些人要想成功，就得先摸透他的「帝王心術」。