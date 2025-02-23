近年港府庫房乾塘，社會各界每年對財政預算案提出的開源建議之中，都會有聲音倡議向中港兩地融合開刀，例如去年有金融機構建議開徵陸路離境稅，今年則有團體呼籲開徵私家車過境口岸建設稅，更坦言是眼見港車北上成為趨勢，認為徵收建設稅可以增加庫房收入。

然而自從中央6年前發布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，推動三地融合已成為政治正確的大方向。今年春節剛過，主管港澳事務的京官即南下橫琴和河套、前海調研，就是要催促港澳和廣東拆牆鬆綁，進一步跨境合作發展。若港府對跨境車輛加徵口岸建設稅，無異於加設關卡，與中央方針背道而馳，當局不可能會開徵這些阻礙融合的稅種。

為何每年都有建制派團體提出這種逆勢而行的開源建議呢？平心而論，確實有些人不懂政治，只着眼於如何開源這個「小我」，沒有看到香港融入國家發展大局這個「大我」，檢了芝麻丟了西瓜。當然，這亦揭示香港社會內部有雜音，粵港加快融合腳步，並非人人樂見。

但另一方面，卻反映出香港開源殊不容易。香港沒有自然資源，一直以自由港、低稅率為立身之本。可是近年當局發展創科尚未成為氣候，傳統的航運、零售和旅遊又備受挑戰。所謂巧婦難為無米之炊，一些政團只能提倡一些不可行的建議。

依我來看，港府開源離不開找回自身優勢，與其糾結於零和博弈式的稅收算計，更應重構發展邏輯，減少各種管控手段，讓市場力量推動新興產業發展。近年香港社會過度依賴政府，以為政府出錢就可以成事，結果吸引了一班人來分肥，卻缺乏成效。當局大可以學習深圳早年改革開放的經驗，只要放寬監管、減少掣肘，市場自然會重拾活力。