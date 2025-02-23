上回講到，前朝特區政府胡亂派糖派錢買民望，當中包括多項會造成長遠、沉重財政負擔的恒常性福利措施，令政府出現結構性財赤，當經濟及樓市進入回落周期，庫房便會出現巨額赤字。當中近年最多人談論的，是俗稱「兩蚊搭車」的「長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」。

其實，兩蚊搭車優惠是由前特首曾蔭權提出，計劃初時只限65歲或以上長者和合資格殘疾人士，適用範圍亦只包括港鐵、專營大巴及渡輪3種公共交通，故首個完整年度的開支只需約5億元。以當時財政狀況而言，絕對可以負擔，而相對於可贏得上百萬長者的掌聲，實在相當划算。

然而政府當年似乎沒有預計到（或是一早預計到但認為已同自己無關），香港人口會持續老化、各種公交票價會不斷加價、有人（包括乘客和公交機構）會以不同方式濫用政府的補貼，還有往後的政府、特首及其他政客，同樣可能會為了買民望而不斷將優惠加碼，令計劃的總開支出現幾何式的增幅。

兩蚊搭車計劃推出後不久，便先後將受眾範圍與適用的公交服務擴大，包括擴闊至專線小巴及合資格殘疾兒童，並因而增加了濫用以至詐騙政府補貼的機會。最致命的是上屆政府在2020年宣布將60至64歲人士納入計劃範圍，令合資格人數、乘車次數（因不少為在職人士）和「長車短搭」問題大增。為了減少濫用，政府其後推出了印有個人相片和姓名的「樂悠咭」制度，又虛耗了一大筆公帑。

2023/24年度的兩蚊搭車計劃開支高達40億元，較放寬年齡限制前的2019/20年度的13億元增加了兩倍，與12年前初推出時比較更激增7倍，儼如無底深潭。如再不加以限制及整頓，政府破產可期。