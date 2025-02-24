2月23日德國國會選舉，姑勿論誰最後執政當權，政府的政策取向必然大變。一是德國人民厭戰，烏克蘭戰爭是打不下去；二是特朗普要停戰，缺少美國的支持，歐盟財力軍力不足與俄羅斯糾纏下去。

大選前，德法兩國叫嚷堅決支持烏克蘭政府維護國家主權，與俄戰爭。大選後，支持烏克蘭政府的口號便不得不改。德國現時執政的紅綠燈聯合政權必然垮台，便足以否定對烏克蘭戰爭堅持下去的政治意願。民意如此，也受美國的政治逼迫，國內財政經濟的困擾，德國轉變，俄烏和議便屬必然，以俄羅斯與美國的條件來分割烏克蘭也就同樣必然。歐盟在德國選前選後都是無力改變這個大趨勢。反而在德國大選後，若另類選擇黨（AFD）大勝，德國更會帶頭尋求與俄羅斯和解、與俄羅斯合作的機會。

烏克蘭戰爭是拜登政府迫使俄轉而與中國、北韓和伊朗合作。烏克蘭停火談判則是特朗普政府逼歐盟與俄和解合作。這都是美國搬起石頭，砸自己的腳的外交笨事。短期裏，烏克蘭與歐盟，乃至俄羅斯均受損，中長期則會是中國得益，美國失去國際信任而霸權趨於崩潰。

德國另類選擇黨帶頭，歐洲的政權將會逐步捨美就俄。特氏政策使歐盟在受疫情、烏戰之後再到貿易戰，連迭受到美國的嫁禍與打擊，反美之心已種下，正可借大選的政治衝擊開始反抗美國（基督教民主聯盟的總理候選人更公開說歐盟對抗中俄之餘，有需要也對抗美國）。最關鍵的政策便是重建俄羅斯石油和天然氣輸歐，扭轉能源高成本帶來的高通脹，與石化有關工業的衰落。一是修補北溪一二號天然氣管道；二是恢復烏克蘭管道把俄天然氣輸歐；三是擴大土耳其的土溪管道運量。這3個管道暢通的話，歐盟便可重拾以俄低成本能源支撐的經濟增長，使衰落的經濟回復增長。在這個基礎上才可進行經濟與工業重振的計劃，借停戰（即減少援烏戰的支出）和烏克蘭重建來刺激經濟復甦。

這樣的轉向，既減少與俄衝突的機會，又可減少對美國的依賴。在能源壟斷供應、貿易戰、政治欺壓方面，能更自主地抗衡美國的壓力，維護歐盟按本地利益的發展。坊間有論者以中國三國時代來形容當今國際形勢，以美中俄鼎立，來貶斥歐盟。在擺脫烏戰、擺脫美國後，歐洲應可發揮更大的國內外發展能量。