俄烏和談變成美俄協商，冇籌碼、冇底牌的烏克蘭總統澤連斯基固然被美國棄之如敝屣，就連有份出錢出力的歐洲諸國，也被美國總統特朗普以「雜音太多」為由排除在外。此一舉動震驚了一眾歐洲盟友，一直熱衷扮大佬的法國總統馬克龍，急急與其他領袖開會商討應對。儘管大部分歐洲國家視俄羅斯為敵，亦擺出慷慨姿勢要繼續支持烏克蘭，但一講到派兵駐守烏國緩衝區，各國便你推我讓。

如此這般實在難看，於是馬克龍再次拍胸脯扮大佬，表示周一往訪白宮，要趁機向特朗普痛陳利害，着他不可以向普京示弱。還自詡跟特朗普第一個任期時同為國家元首，雙方說話可更直接透明。總之，擺出一副特朗普會聽我講的態度。然而，事情會這麼簡單嗎？

特朗普不同拜登，他只講美國利益優先，甚麼普世民主價值，他不值一哂。何況他只尊崇權力，能夠被他稱為朋友的國家元首，都是權力高度集中如普京、如習近平。馬克龍雖有大國雄心，但先生之志大矣，先生能力不足。即使特朗普不會嘲諷馬克龍為美國州長，但也不會對馬克龍有好臉色看。

說到底，烏克蘭又好，歐洲諸國也罷，他們要怨就怨無能的拜登，既無法連任總統，又無法盡早助烏取勝。如今俄羅斯勢盛，還在不停攻城略地，侵侵則覷準烏國5,000億美元礦產急欲收歸囊中，其餘弱者，當然沒有資格坐在談判桌上。何況特朗普由始至終都反對俄烏開戰，由競選Day1開始即表明要結束，他只是兌現競選承諾而已。一班犯了幼稚病的歐洲領袖，好應該找拜登算帳去。

特朗普跟普京交好亦有另一個算盤在打，那就是國際油價。他希望普京同意跟OPEC一起壓低油價，平抑美國通脹。