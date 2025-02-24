台灣教育部宣稱，將修法不承認由統戰部管轄的北京華文學院、福建泉州及廈門的華僑大學以及廣州暨南大學的學歷。這等同對在這些學校就讀的台灣學生投下了震撼彈，因為他們未來回台灣就業時將面臨困難。

台灣為甚麼決定不承認這三所學校的學歷？理由是這三所大學由統戰部管轄，顯然會對就讀的學生進行統戰洗腦，為了避免台灣學生被統戰，必須做出管制。但若真的如此懼怕統戰，那麼台灣應該做的是完全禁止台灣學生到大陸就讀，甚至回復到蔣經國時期的「三不政策」，亦即不接觸、不談判、不妥協，否則大陸在各層面都在宣揚兩岸必須統一，到底要如何防止台灣人接觸到統戰呢？

民進黨一直自認為台灣現行制度遠優於大陸，既然如此，那麼兩岸接觸愈頻繁，擔心的應該是大陸而不是台灣，因為水往低處流、人往高處爬，當大陸人愈了解台灣的社會與政治制度，應該會被深深吸引，更傾向於放棄大陸原有的制度才對啊！結果現實的狀況卻是，大陸歡迎台灣增加兩岸交流，台灣卻戒慎恐懼，深怕交流增加會被大陸洗腦同化，豈非等同對自己的制度毫無信心？

這三所學校由於辦學優異，已有大量台灣學生就讀，若未來拒絕承認學歷，這些人將何去何從？顯然台灣教育部這樣做，看不出會對大陸造成任何損失，反倒會整死自己人，甚至對已就讀或畢業的學生來說，既然台灣不承認我的學歷，那未來索性就在大陸就業，無形中只是讓台灣流失更多人才。民進黨為了眼前的大罷免，不僅拒絕兩岸旅遊交流，現在還把腦筋動到了教育上面，這樣惡搞下去，除了讓自己成為「整人專家」外，恐怕只會更讓有獨立思想的年輕人遠離民進黨罷了。