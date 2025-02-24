昨日講到俗稱「兩蚊搭車」的「長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃」，自2012年推出以來，適用範圍不斷擴大，加上香港人口持續老化，總開支由5億元暴升至去年的逾40億元，儼如無底深潭。至於另一個針對在職、在學人士的「公共交通費用補貼計劃」（公交補貼計劃），其補貼範圍、政策目標和開支金額，在過去10多年亦不斷變質和加碼，同樣有需要加以檢討和限制。

該計劃最早可追索至2008年的「交通費支援計劃」，最初僅適用於居住在元朗、屯門、北區和離島4個遠離港九市區的低收入在職及求職人士，以鼓勵、協助他們跨區就業。申領資助需要通過資產審查，實報實銷，年度總開支只須2億多元，對政府財政構成的壓力有限。

2011年政府將計劃易名為「鼓勵就業交通津貼計劃」（交津計劃），取消了居住地域限制，令合資格申領人數大增，但同時改以家庭而非個人作為申請單位，希望藉此減少濫用和限制開支增幅。然而在各方政治壓力下，政府很快又放寬了大部分家庭類別的住戶入息限額，以至為每月工作時數不足的在職人士提供半額津貼等，令開支總額進一步上升。

前特首上台後開始無差別大派福利，推出毋須任何資產或入息審查、也不設工時要求的公交補貼計劃，以逐步取代舊有具針對性和有審查的交津計劃，變成連非在職的家庭主婦、學生、退休人士等也可受惠，年度開支較10年前的原計劃飆升6倍至約17億元。2019年黑暴風波爆發，前特首再度開倉派米企圖挽救民望，當中包括提高公交補貼的政府資助比例和金額上限，總開支5年內再翻一番增至約35億元，是2008年元祖計劃的足足逾14倍！