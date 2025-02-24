美國總統特朗普上周五猛烈抨擊烏克蘭總統澤連斯基，指佢喺冇「底牌」的情況下仍然擺出強硬姿態，又認為對方冇必要出席和平解決俄烏戰爭的談判。侵侵講嘢向來口沒遮攔，而且佢覺得自己是「國王」，自然不會當烏克蘭是一個「主權國」，是以直截了當指戲子總統根本手中冇籌碼，仲逞乜嘢強吖？老朽不禁想起已故捷克小說家米蘭昆德拉喺一篇文章指出：小國是那種其存在隨時可能被質疑的國家；小國有可能消失，自己也深知這一點。昆德拉深知這點，皆因他是個有慧根的作家。

然而，戲子總統去到這一刻，依然自我感覺良好，不相信自己已是個「無本之人」，無本還要廢噏空虛之學，又迷信歐洲諸國如法國、德國、英國等仍十分支持烏克蘭。講真，佢哋即使拍晒心口，拳頭舉高到天庭，都係雷聲大雨點小，皆因歐洲各國都唔係咁好景，德國面臨大選，現今總理紹爾茨自身難保，還有乜心情「保你大」吖！

紹爾茨聲明，烏克蘭必須參與未來烏克蘭和平談判，歐洲安全問題必須與歐洲國家共同討論！可惜佢不是「鐵娘子」默克爾咁有氣場！佢講嘢冇人聽入耳；加上戲子總統係一個無本之人，講嘢更是全無力量，只會隨風飄逝，而且講多錯多，徒惹「國王」發怒，再唔知情識趣，凶多吉少，「小國有可能消失」！

侵侵透露，相信短期內會就烏克蘭的稀土等資源，與烏簽署礦產協議。他強調，華府比歐洲向烏投放3倍多金錢，因此要和烏國簽署協議，讓美方一直以來在俄烏戰爭給予烏方的援助得到回報。戲子總統無本又無牙力，肉隨砧板上，難道又悲劇當喜劇演：我命由我不由天！哈哈，怎看他都不似哪吒！