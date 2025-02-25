解決了俄烏戰爭問題，美國和俄羅斯一旦「重歸於好」，恢復合作，會不會影響中俄關係？往哪個方向影響中俄關係？這是世人關心的問題！它甚至會影響複雜多變的世界大格局和走向。在影響中俄關係的同時，還會影響中美關係、中歐關係。

不過，現在結束俄烏戰爭的談判還沒開始，談出甚麼具體結果也不知道，美俄談判後到底形成一種甚麼關係，在哪些領域會合作，還沒影兒。只是有一點可以肯定，這要看美俄一旦恢復合作關係，俄方怎麼「運用」這種關係和中方打交道，能不能繼續已經建成的中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的立場和做法，避免因為「遷就美國」或「拿到更多利益」而走偏，更不能以俄美關係「暗傷」中俄關係。

中俄建立的新型大國關係的原則，是「不結盟、不對抗、不針對第三方」，不斷深化政治互信，「在相互堅定支持中實現各自發展振興」。美國方面一直忌憚和憎惡中俄的這種大國關係，一直在拆散、挑撥、抹黑中俄這種關係，在美國挑動俄烏之戰中更是不遺餘力地大做文章，對此北京和莫斯科不為所動，頂住美西方壓力，「在相互堅定支持中實現各自發展振興」。

現在，美俄有可能「化敵為友」了，這是美俄為了各自利益而作出的選擇。在美國總統特朗普的算盤中，這樣做不但可以使美國脫身，從烏克蘭身上掠奪天文數字的經濟利益、戰略資源利益，迫使歐盟向美國進貢更多、受到更深控制，而且可以加強美國對華博弈，處於有利地位。

特朗普下這盤棋的指導思想，還是冷戰思維。對此，俄羅斯總統普京不會不知，他是從冷戰走過來的，對山姆大叔玩冷戰、玩分化、搞離間、各個擊破的手法有深刻認識——上過多次當，大徹大悟，總結教訓，特朗普想耍甚麼花樣都很難得逞。然而，不管怎麼說，俄烏停戰，美俄重建關係後，對中俄新型大國關係定會有所考驗。