《財政預算案》明日發表，高官已表明以開源節流為主調，事前亦放出風聲，長者兩元乘車優惠將會設限。觀乎外間反應麻麻，議員認為設限後節省不了多少公帑，第一大黨亦直指不應拿長者開刀，對方案有保留，看來要原地過關並不容易。

當然，政客是選票的動物，尤其今年有立法會選舉，討好長者選民少不免。但隨着人口急速老化，60-64歲人口不斷增加，兩元乘車優惠若完全不變，長遠財政難以負擔。雖云整個計劃的每年開支只是數十億元，但這裏數十億、那裏又十數億，小數怕長計，若不調整，節流便無從談起。此外，有商會及消息人士吹風，政府應開徵新稅，包括數碼稅和富人稅，甚至重提消費稅和陸路離境稅。有關新稅即使落實徵收，對庫房收入也是有限，而且目前經濟不景，港府又言必稱招商引資搶人才，開徵新稅未是時候。特別是消費稅爭議極大，過去好景時港府也想徵收，奈何反彈太大而卻步；陸路離境稅則政治極不正確，對鼓勵市民留港消費亦只會有反效果。

最好的節流方法，莫過於官員、公務員、議員、資助機構人員減薪，只要公務員減薪一成，每年已可節省過百億元，效果立竿見影。另外，港府每年花費在假難民的開支高達十多億元，包括現金援助、人道援助及法律援助等，更要不斷增加人手應對打官司和遣返。以前港府庫房滿瀉，衣食足知榮辱，學人大愛無疆，但如今財赤高企，連長者少許福利也想削減，偏偏對假難民慷慨，無論如何說不通。

本報多次指出，假難民不僅是沉重的經濟負擔，更是本港治安最大毒瘤。他們與黑幫勾結，充當打手，罪案不斷增加。趁財赤將假難民送走，絕對沒有爭議，只有掌聲。