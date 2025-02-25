眼看美國總統特朗普已經完全不演，粗暴地要單方面決定烏克蘭的命運，烏總統澤連斯基索性放大絕，聲明若他辭職可換來烏克蘭加入北約，他會立刻這樣做。但，到了現在，這樣的動作還有用嗎？不過一年多前，澤氏還是西方推崇的英雄，不論到哪裏，都是被崇拜的偶像，然而現實終究是殘酷的，現在的澤連斯基不過就是戰敗國的首腦，落入腹背受敵的尷尬境地。事實是，不論他辭不辭職，烏國的未來他都沒資格參與了。

別看英國與法國都揚言要出兵幫助烏克蘭，實際上這兩國都知道其他國家會反對，只是故意嚷嚷裝得一副英雄樣，根本就不可能會出兵。否則法國總統馬克龍說出兵說了兩年，為何到現在都毫無動靜？北約表面上兵強馬壯，但完全看美國的臉色，美國如果不動作，其他國家也就不敢作聲。俄烏戰爭打了3年，還有人看不透這個局嗎？所以，澤連斯基就算辭職，也換不來烏克蘭加入北約，這本來就是美國為了消耗俄羅斯戰力的一個局，烏國傻傻上了當，結果就是國破家亡，幫美國換來談判籌碼罷了。只是這齣戲演得太過難看，從此讓美國世界警察的名聲就此破滅。

台灣獨派一直認為只要倚靠美國爸爸就可以高枕無憂，現在突然驚覺美國爸爸出賣人毫不手軟，只能自欺欺人地說服自己：烏克蘭和台灣完全不一樣，台灣是圍堵中國大陸的第一島鏈樞紐，美國絕對不可能放棄台灣！卻不願面對一個殘酷的事實，那就是沒了台灣，地球還是如常轉動，中美對峙的格局仍然不會改變，這才是現實的真相。賴清德以為只要滿足特朗普的要求，美國就不會放棄台灣，根本大錯特錯，看看澤氏現在的窘境，台灣若還活在夢境中，下場只怕比烏國還要悲慘。