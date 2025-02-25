正常來說，政府網站的外交政策文字表述，一定要經過內部嚴謹的討論，比口頭表述更具代表性。美國國務院日前更新官網，刪除原先「不支持台獨」的表述，亦令台灣綠營人士喜滋滋，高呼是台美關係的大突破。不過，在2022年拜登政府時期，美國國務院也有過類似的做法，其後不到一個月又重新加回表述。華府這次動作是否反映特朗普重返白宮後，對台政策將發生重大變化，恐怕還有待觀察。

從目前有限的資料來看，美國國務院在官網修訂個別字眼，並不能直接延伸為支持台獨，更像是特朗普政府的一種試探行為，意圖測試北京底線，以便日後更靈活地操作台灣問題。只要北京的反應不大，美國就會切香腸式在文字方面不斷釋放出加強對台灣支持的信號，以此作為對北京施壓的一種手段。若有關做法迫使北京在某些領域讓步，華府又可以隨時調整這種「戰略模糊」，回歸到原先的文字表述，反正沒有任何損失。

事實上，美國通過這種玩弄文字的小動作，已在台灣方面索取到不少好處。民進黨政府早前聲言要把國防預算從GDP的2.45%提升到3%，以及考慮向美國採購逾70億美元的軍用武器，反映美國釋放「不反對台獨」的暗示發揮了作用，為美國軍工集團謀來不少實利。

值得注意的是，特朗普政府最近動作頻頻，包括要求北約盟國將軍費提升至GDP的5%，公開表明希望烏克蘭向美國提供稀土等礦產資源，換取美國援助。華府這一系列操作，加上國務院官網刪除「不支持台獨」的表述，似乎揭示特朗普正為和中國進行高強度對抗作準備，當中台灣肯定是重點。面對兩岸情勢有可能進一步升溫，北京要做好各種反美國介入的方案。