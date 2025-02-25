除了兩項交通費優惠及補貼計劃不斷擴大、加碼，前朝政府在教育使費方面也是洗腳唔抹腳，導致雖然香港的適齡學童人數近年持續減少，教育政策範疇開支卻不減反增，學校及教職員人數「逆市」上升。更甚者是，不少教育相關的資助計劃都成效存疑、用途重疊、存在濫用浪費、缺乏針對性和有效監管，直接受益的多為學校、教師及相關服務承辦商，未必能真正惠及學生或提升教學質素，因此可被削走的「肥膏」應最多。

前特首林鄭月娥2017年甫上場，便宣布會將教育經常性撥款增加50億元。當中資助成績達大學收生門檻的中學畢業生升讀自資院校學士學位，以及加強中小學特殊教育、資訊科技和鼓勵幼稚園生閱讀等，尚算具針對性和真正幫到學生。但增加中小學教師編制，則與學生人數下跌的大趨勢背道而馳。唯一解釋是希望換取大多屬反中、反政府的「黃師」支持，但實際上該措施卻間接製造了更多年輕「黃師」，變相「資敵」。

2019年林鄭無故搞出一個修例風波，其後更演變成黑暴動亂，她又想重施故技，希望通過派錢來解決政治問題。當中包括向全港中小學及幼稚園學生每人發派2,500元津貼，並在措施出台幾個月後，便火速宣布將這項一次性的紓困派糖措施恒常化，往後的每年開支超過20億元。該2,500元學生津貼的最大問題，在於直接向學生家長派發現金，最後款項是否用於學生的學習或課外活動用途，還是用來換手機或打機課金，以至被爸媽用作買煙買酒買手袋，政府從不知也不想知。津貼也不設資產或入息審查，億萬富豪的子女也有資格申領，幾乎等同無差別派錢，但單身及沒有未成年子女的家庭卻無份。