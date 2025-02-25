俄烏戰事昨日剛滿3年。美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基近日就礦產協議隔空交火，雙方分歧日趨明顯，侵侵上周六表示非常接近簽署協議，而美國今日在沙特阿拉伯首都利雅得與俄羅斯舉行第二輪停火談判，佢形容談判進入新階段。白宮則表示，特朗普有信心能在本周完成談判。是耶非耶，不妨拭目以待。

姑勿論是否如特朗普所言，可以看到，侵侵已徹底放棄烏克蘭而傾向同普京「交朋友做生意」。事情擺到明如冇毛雞打交，啖啖到肉。侵侵直指澤連斯基是否出現於談判桌上並不重要，更直斥佢不願意舉行大選係個「獨裁者」，唯一擅長嘅就係耍弄拜登政府，並想從美國身上「撈油水」。至於上周的美俄首輪會談，雙方大致同意追求3個目標，包括恢復各自駐華盛頓和莫斯科使館的人員配置、組建高階團隊支持烏克蘭和談，以及探討更緊密的關係和經濟合作。

有論者指談判係「枱底交易」，阿哥，畫公仔都已畫出腸啦！美俄談判，只不過再一次證明「小國只有服從」的硬道理；而世上沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，有的，只是永遠的利益！美國國務卿魯比奧強調，俄羅斯外長拉夫羅夫率領其他高級官員出席美俄會談，標誌兩國恢復對話的開始，日後還有更多工作要做。

美媒甚至指出，美國上周五提出的新協議草案，不但仍然沒有包含對烏克蘭的安全保障，而且財務條款更嚴苛，例如烏克蘭須向美國擁有100%財務權益的重建基金注資，直至達到5,000億美元。美國對烏克蘭可謂已經去到「風刀霜劍嚴相逼」的地步，戲子總統再愚昧，都應該睇到自己已經係隻被老虎逼到死角嘅小綿羊，還能不說願棄總統職位換取烏國和平嗎？