娛圈單打：亂叫老公真濕滯　精神狀況好閉翳

女粉絲迷偶像心切，自稱乜太太、我老公都係常有之事。之但係，若然老公老公咁叫你嘅，並非一般粉絲，而係圈內女星，則難免惹人懷疑，唔通二人真係有咩姦情秘戀？

嗱，今次嘅「老公」係長腿Oppa李敏鎬，而「老婆」則係過氣女團2NE1成員朴春。春姐數月前已在個人IG小號上傳自拍照，兼將李敏鎬相片合成一齊，狂喊老公，引發一陣騷動。但由於只係春姐單方面發情，粉絲亦唔信Oppa口味大轉，加上經理人公司刪文，解釋只係粉絲對偶像的愛，「緋聞」逐漸平息。

殊不知，春姐死心不息，刪一開十，不旋踵又再上傳自拍照喊Oppa老公，多次強調「李敏鎬真係我老公」、「係李敏鎬叫我咁做」，結果逼得Oppa不得不嚴詞否認，表明二人並無私交，以正視聽。

其實春姐嘅情況都幾令人擔憂。2NE1喺2010年代都算紅極一時，朴春曾在美國伯克利音樂學院修讀音樂，回韓多次選秀後加入YG公司當練習生，2009年正式組團出道。及至2014年春姐被揭從美國帶未有註冊嘅藥物入境，遭懷疑吸毒，聲勢自此一蹶不振。其後解釋，自己患有注意力缺乏症，該藥在美國屬合法，始獲檢方無罪釋放。惟經此一役，公司跟她解約，其情緒問題時好時壞，體形暴脹，又被指整容過度致臉部「饅化」。

早前好不容易跟隊友重組演出，三女又唱又跳非常賣力，唯獨春姐佢眼神空洞走到台邊慢動作揮手，遭粉絲鬧爆敷衍。好明顯，佢嘅精神狀況出咗問題，希望有人關心吓佢，調理好身子先再活動啦。