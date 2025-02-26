世界視線：默茨倡援烏抗俄　德只會加快沉淪

德國國會聯邦議院選舉投票結束，由於政治及社會爭議令各黨派競爭激烈，投票率高達83%，是德國1990年統一以來最高，而結果也出現巨變，中間偏左、現任總理紹爾茨領導的社會民主黨，得票率只有約16%（比上屆大選下跌約9%），是該黨二戰後選舉結果最差的一次，紹爾茨承認落敗，表示會對今次大選慘敗承擔責任。

成為最大黨的是由在野中間偏右基督教民主聯盟及基督教社會聯盟組成的聯盟黨，得票率約28%，比上屆上升約4%。現年69歲的基民盟黨魁默茨（Friedrich Merz）有望當選總理。

成為第二大黨的是極右另類選擇黨，得票較上次大選倍增，達到20.8%。另一個贏家是左翼黨，得票率達8.8%，比上屆上升3.9%。綠黨今次得票率只有11.6%，下跌3.1%。比例上最慘敗的是自由民主黨，得票率只有4.3%，比上屆下跌7.1%。而去年初成立，一度氣勢如虹，之後逐漸回落的左翼民粹主義莎拉‧瓦根克內希特聯盟，得票率只有4.97%，與自由民主黨都未過5%門檻，無法進入下議院。

以目前的選舉結果來看，由於默茨在競選時已表態一定不會與另類選擇黨聯合執政，也表示盡可能避免三黨聯合執政，以免重蹈現政府「交通燈」三黨聯盟混亂的覆轍，因此很有可能和社會民主黨聯合執政。

未來新政府要面對的第一大困難，是如何擺脫預期今年經濟會出現0.5%的負增長。默茨已經表示，只會把軍費維持在佔GDP的2%，省下開支推動經濟增長。不過，德國一些經濟學家就擔心在欠缺俄羅斯平價油氣能源下，高價能源對在地工業生產極為不利，他們認為德國經濟復甦極需要「投資、投資、更多投資」！但很明顯，在海外投資，特別是化工領域，利潤更可期，而本土汽車工業及機械生產已經落後，恐怕回天乏術，創新科技亦落後於美國和中國。

令德國民眾擔憂的是，默茨比現任總理紹爾茨更鷹派，以及更加反俄抗中，他不但揚言要繼續援烏，團結歐盟對抗及制裁俄羅斯，還大有可能向烏克蘭提供金牛座巡航導彈以打擊俄軍，令戰爭升級及德俄關係更加惡化。默茨強調會盡快訪美，以實力說服美國總統特朗普對俄強硬，不能透過議和使俄總統普京成為勝利者。不過，默茨帶領已淪為「歐洲病夫」的德國，能有多少斤両左右特朗普，實在成疑。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻