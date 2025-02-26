產評：美資本市臨界點　華得牢握定價權

美國股神巴菲特旗下巴郡最新公布的營運數字顯示，手頭現金總額達3,340億美元，雖則該企期內增加非上市股權投資，且未有回購股份，寧在美息持續高企下，穩陣收息更划算，逐步減少美股持倉風險之疑慮還是揮之不去，畢竟巴郡是超級企業，進退動身需時。歷史告訴投資者，股市超級獵人「收兵」囤現金，往往預示美股狂風暴雨將要到臨。

另一方面，美國白宮上周末發布「美國第一」投資政策備忘錄，宣布將調整美國投資政策，重點進一步限制與中國的雙向投資，被視為向中國下「禁投令」。周一亞洲市場還在理性消化，但見周一在美上市中概股洗倉，周二亞洲股市普遍震盪，中港股市雖見波動，但調整幅度有限，暫還算是站得住腳。

世界資金必然要找落腳點，美股危如累卵是路人皆見，資金出於多元布局，或流入黃金市場，或東來到估值低迷且有新主題的中港股市尋找新機遇，也是正路猜想。中國須設法善用財政及貨幣政策力挺宏觀經濟，牢牢掌握中國資產的定價權。若中國資本市場能經營出與美國資本市場表現不一樣的景氣，便有望反客為主，吸引更多國際資金押注，壯大非美體系規模，抗衡美國的金融霸權。

事實上，美國政府債務如山，華爾街以行動避險的同時，投資巨擘也紛呼籲注意美債危機。除了巴菲特罕見警告，若政府的「財政愚蠢（fiscal folly）」持續，紙幣價值將蒸發，而美國正處於這種形勢的邊緣。被稱為「新債王」的岡拉克、以及全球最大對沖基金創始人達利奧等大孖沙都多番批評美國天量債務不可持續的問題。

美國政客唯恐天下不亂，一則要藉此彰顯美元避險功能，確保美國可繼續發債，以債冚債，二則是要打亂更有利中國崛起的全球化發展模式，鞏固美國霸權。美國資本市場嚴重泡沫早晚要被戳破，此前白宮作出不利中國資本市場投資的舉措，如所謂「禁投令」，圖避免大量資金流出美國東來，也好在與華重構貿易關係期間作出脅迫，這戲碼實不讓人意外。

中國首要努力去做的，是設法牢牢掌握中國資產的定價權，做大做強中國資本市場，掌握A股市場的主動權和話語權，經營出與美國資本市場的春色，走出自我發展的道路，始有條件凝聚世界的非美體制力量，實現自主發展目標，更好地服務中國特色現代化所需。

不過，美國金融霸權的威力不容低估。在美國資本大孖沙眼中，金融泡沫中賺多少倒非最重要，更關鍵是在金融颶風過後，手上還剩多少資本以迎接新周期到臨。中美之間避不過資本戰，這場AI戰役變相就吹響了號角。香港作為國際金融中心，動盪難免，但這幾年中資基本上已奪回香港金融定價權，得對中港互聯互通應戰保持信心與定力，最重要是港府要爭氣，搞好本地民生經濟的同時，強化兩地合作及在新全球化下的國際資本互動，在祖國支持下發揮好國際金融中心應有的超卓功能，打好這場資本戰。