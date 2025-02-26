娛圈單打：你老母又要開戰　人都死咗幾時完

老天啊，鬧得有的沒的，究竟幾時完？大S不幸於日本因流感過身，家陣連落葬之地都未有最終定案，前奶奶張蘭又要尋釁滋事，晒出影片透露身在日本，疑似要向大S一家宣戰。

事緣早前S媽忽然在網上高喊「上戰場」，就此焫着張蘭，聲稱「別人要發動戰爭，你就要準備彈藥」喎。仲有好事之徒煽風點火，支持張蘭「必須搞清楚大S怎麼死，否則太不公平」。好心啦，兩老夾埋差不多140歲，仲要鬥餐飽，化唔化呀？

尤其張蘭，已經被抖音封帳號，阿仔汪小菲仲話要脫離母子關係，幾乎人人喊打，家陣仲要飛去日本搞事，難道要醜出國際先至安樂？再講，大S早就同汪小菲離婚，張蘭只係過氣奶奶，有咩資格去查大S病歷同死因？日本醫生點會同你一齊癲？

真係陰功，講嘅係大S。嫁錯郎浪費10年青春、傷心傷身唔在講，離咗婚就應該兩不相欠，各走各路，偏偏張蘭呢家人係絕世奇葩，離婚一樣咬實唔放，好似前世欠咗佢咁。就連大S人都不在，張蘭母子依然唔放過。尊重逝者，讓大家耳根清淨，真係咁難咩？

至於S媽，白頭人送黑頭人，承受嘅傷痛不足為外人道，但作為台灣娛樂圈最成功嘅星媽，當然也非省油的燈。當年小S告知S媽佢有咗，S媽第一反應並非開心，而係開罵，質問小S知唔知，咁樣要賠償幾多廣告違約金？直到大S勸架，話S媽做外婆了，三母女先至又笑又喊言歸於好。從中亦可知道，星媽不易為，首要係保障利益。所以啫，兩位老母若然唔肯咽下一口氣，肯定會繼續吵個沒完沒了。