特朗普要終結俄烏戰爭，不僅代表美國策動的北約與歐盟東擴的失敗，拜登政府代表的民主、共和兩黨建制勢力的沒落，也標誌着美國在冷戰後企圖改變二次大戰後政治格局的失敗。

二次大戰是歐美帝國主義國家與前工業時代的封建帝國體系的轉變，前者替代後者，但在替代的過程中，出現帝國主義國家的內鬥，和從封建帝國釋放出來的民族國家的為獨立而抗爭。二次大戰結束，只解決了歐洲帝國主義國家的內鬥，德國戰敗，卻同時助長了美國與蘇聯的崛起，以冷戰對峙替代帝國主義的競爭。美國一舉收服所有歐洲帝國主義國家，英國、法國、日本也不例外。而蘇聯卻以與資本主義、帝國主義對立的一國社會主義體制，擴張而加上東歐國家的緩衝區，南斯拉夫與中國、北韓、越南也乘機獨立。

其後幾十年是美國進一步收拾歐洲帝國主義遺下的世界，和冷戰的演變，其中當然最關鍵的是美國聯華倒蘇聯，冷戰以美國勝利終結，但同時開展美國獨霸底下對全世界的收編、整頓。

可惜在這個過程裏放開了中國，使中國可以趁美國忙於收服前蘇聯體系的國家而乘機發展，也同時讓俄羅斯在普京帶領下得以從歐美的欺騙中醒覺復興。美國建立全球霸權替代歐洲帝國主義（特別是大英帝國）時代的努力，在俄烏戰爭中正陷於失敗邊緣。

俄烏戰爭使俄羅斯返回到衞國戰爭的心態和體制，未必可恢復史太林時期的一國社會主義及其擴張的版圖，可普京治下的俄羅斯不會投靠資本主義，歐洲亦正在出現歐盟與俄羅斯對立的地區冷戰格局。最明顯的例子是剛剛的德國大選，反美反歐盟而親俄的另類選擇黨，在原來東德地區大獲全勝，與左翼黨一起差不多壟斷東德地區的民主議席。在東西德強制統一的30多年後，東德的政治概念和意識形態再度成為政治現實，連同匈牙利、斯洛伐克，以及東歐其他國家的右傾中的保守主義（回復東歐巨變前的社會與生活）傾向，從俄羅斯到東歐正回歸冷戰時期與歐美的分歧、對立。

美國的戰略退縮，即使只在歐洲，而在東亞擴張來對付中國，亦表明美國霸權主義由擴張轉為收縮，若戰不勝中國，丟失日本、南韓的支持，美國便是退回二次大戰前的形勢了。或許由於「全球南方」的集體崛起，世界不會簡單倒退。