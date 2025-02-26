德國政壇變天，而且明顯向右轉。中間偏右的聯盟黨在大選中成為第一大黨，極右的另類選擇黨得票第二，現任總理紹爾茨領導的中間偏左社民黨只能排在第三位，成為該黨二戰以來選舉成績最差的一次，連執政地位也失掉。這個結果屬於意料中事，近年來執政聯盟不斷瞎折騰，活生生將德國這個歐洲經濟火車頭折騰成「歐洲病夫」，不被選民唾棄才怪。

德國最大問題是黨派眾多，沒有一個政黨可以取得過半票數，即使成為第一大黨，也只能拉攏其他政黨組成聯合政府，因此人多口雜，各自為政，很難形成共識，導致政策搖擺不定。前總理默克爾強勢領導下情況還好一點，現任總理紹爾茨能力有限，又受制於執政聯盟中的其他政黨，可謂裏外不是人。紹爾茨任內多次訪華，希望加強經貿合作，提振德國經濟，無疑用心良苦，可惜極端親美的綠黨外長貝爾伯克偏偏不斷拆台，幾次訪華都沒有隨行，執政聯盟內部矛盾可見一斑。

聯盟黨的處境恐怕也好不到哪裏去，雖然在這次大選中成為第一大黨，但得票率不足三成，顯然無法控制大局，即使與其他政黨組成聯合政府，相信也是步履艱難。畢竟面對這個千瘡百孔的爛攤子，少點能力和魄力都無法應付。聯盟黨黨魁默茨揚言不會對美國抱持幻想，上任後會盡快團結和強化歐洲，盡早達成歐洲真正自主，擺脫對美國的依賴。是嗎？姑妄言之，姑妄聽之。

怕只怕，先生之志大矣，先生能力不足。過去德法等歐洲大國並非不想戰略自主，奈何始終擺脫不了美國的控制，最後都止於空談，一場俄烏戰爭更使歐洲徹底淪為美國的附庸。德國經濟低迷不振，一直在衰退邊緣掙扎，雖有各種原因，但主要還是受到這場戰爭的拖累。在美國綁架之下，德國不得不全力支持烏克蘭，不僅出錢出力出武器，還要獨自承受北溪天然氣管道被炸的苦果，可謂窩囊到了極點。紹爾茨領導的社民黨在此次選舉中只拿到16%選票，成為最大輸家，豈是無因。

二戰以來，德國的處境從來沒有如此尷尬，外部被美國控制，內部又一盤散沙，不知何去何從。被視為極右的另類選擇黨之所以一躍成為第二大黨，正是因為許多選民對政治現實和經濟狀況十分不滿，希望該黨能走出一條不同的道路，這到底是福是禍，誰也說不準。