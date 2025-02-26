周一係俄烏戰爭3周年，聯合國大會當天恢復召開關於烏克蘭局勢的緊急特別會議，先後表決烏克蘭提出、獲歐洲支持的決議草案，以及美國提出的決議草案與4個修正案。這兩個決議草案，美方分別投反對和棄權票，傳媒形容為「上演反轉一幕」，視之為美方重大轉向。據指美國嘅提案包括「俄烏衝突」等字眼，在修正案被改為「俄羅斯全面入侵烏克蘭」，美國因此投棄權票。美國更赤裸裸站在俄羅斯一方，不認為「俄國侵略烏克蘭」，把戲子總統澤連斯基棄如敝屣。澤氏被侵侵怒喝為「獨裁者」並極盡冷嘲熱諷，應該有多少清醒了，自己確實手中冇籌碼，又豈能再嘴硬？

白宮國家安全顧問沃爾茲表示，美國正制訂新的對俄和對烏政策；美國中東問題特使威特科夫就話，澤連斯基一周前簽署承諾有動搖，特朗普向澤氏傳達了訊息，後者不再動搖了，並意識到美國為烏克蘭做了這麼多。威特科夫續稱，俄烏戰爭本不應該發生，它是被挑起的，但不一定是俄羅斯人，當時有各種關於烏克蘭加入北約的討論，「那本不應該發生，它基本上成了對俄羅斯的威脅」。美國財政部長貝森特亦指，希望協議能在本周簽署。

看官，盲嘅都感覺到美國已全面站在普京一方，澤連斯基即使腦內灌水，都知道自己對住侵侵只能逆來順受！自己不放棄總統職位，日子將更難過！如今放言「願意為了烏克蘭的和平放棄總統職位，並可以用此來換取北約的支持或成員身份」，咁起碼畀自己一個較體面的下台階，說不定贏得好些國民的好感，覺得佢並非「獨裁者」，而是以國家、人民為重的「英雄」，說不定投票選總統依然有勝望！以退為進，在危局時不失為好策略！