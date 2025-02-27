世界視線：歐叫囂派兵援烏　實際墮更大困局

法國總統馬克龍及英國首相施紀賢，本周分別到訪華盛頓與美國總統特朗普會談，商討俄烏戰爭和議問題。由於美國防長海格塞斯早前在布魯塞爾聲言，不會派美軍往烏克蘭維和，加上即使有北約主要成員國可派軍進駐烏克蘭，但因駐守在烏克蘭這個非北約國，自然不受北約集體防衞條款約束。故此，相信法國及英國領導人赴美，就是要探討美俄是否已經有維和的建議，而歐盟若計劃派遣3萬維和部隊入烏，更需要有美國和其他歐洲國家的空中及軍情支援，這是否可被接納？

法國及英國因為是歐洲的擁核國，以及一直強而有力援烏，因此希望可向特朗普施壓，起碼在俄烏戰爭和議期間它們可代表歐洲出席。另外同樣有分量的德國，即使在國會選舉中大勝、成為最大黨的基督教聯盟黨有意繼續援烏，但估計要到4月才可籌組到聯合政府執政，以及在正式執政後才能作出決定，恐怕趕不上特朗普要俄烏盡快議和，以恢復美俄的正常關係。

烏克蘭政府歡迎英國派軍建議，可是英國的陸軍現役部隊只有約8萬人，派出軍隊人數有限，也只計劃駐守基輔作輔助，讓烏軍有軍力在前線面對俄軍。目前還有法國和荷蘭政府表示有派軍意願；丹麥及德國認為未有具體和議內容，暫不表態。波蘭及波羅的海三國則因接壤俄羅斯，無餘力派軍。

雖然烏克蘭總統澤連斯基曾強調若沒有美國參與監控，和平無法有效執行，並曾要求至少有20萬國際維和軍人，但如今看來，連歐盟最初計劃的10萬軍人規模都無法實現。更且，如今恐怕降低要求派3萬部隊，也並非有戰鬥裝備及執行戰鬥任務的準備，只是觀察及輔助。

歐洲國家的好戰派政府所犯的錯，是長期依賴美國的核保護傘及常規軍事保護，多年來沒有獨立的軍隊及作戰運籌，之後隨着拜登政府盲目樂觀一起拱火俄烏戰爭，如今全面失敗，本應一早背棄拜登議和，卻一直不肯面對現實。是以如今特朗普急切停戰止損，更視歐洲為附庸，當然不會邀請到談判桌上，歐洲國家的好戰政府若還冥頑不靈堅持援烏，但實力又有所不逮，代價只會更大及成功機會渺茫，隨時遭俄羅斯報復，墮進更大困局。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻