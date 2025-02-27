正論：所有福利全部削　唯獨公僕不減薪

現屆政府第3份《財政預算案》公布，高官事先張揚將會削支走甜，外界亦不期望有意外驚喜，反而將焦點放在如何回應全城要求公僕減薪之上。很可惜，港府繼續闊佬懶理，高官、議員、公務員一律凍薪，堅拒減薪。當長者兩元乘車優惠也被拿來開刀，由基層到中產所有福利被削減之際，偏偏公僕繼續薪高糧準，完全不肯展現共度時艱的政治承擔，令人失望！

財爺花費大量時間宣讀預算案，遲遲不入戲肉，以致尊貴的議員們也呵欠連連，有議員更分秒必爭以手機買賣股票。講了逾一小時，終於公布下年度行政、立法、司法機關及區議會全體人員凍薪；公務員編制於2026/27及2027/28年度每年減2%，至2027年4月削減約一萬個職位；推「強化版」財政整合計劃，至2027/28年度累計削減政府經常開支7%。

至於備受關注的長者兩元乘車優惠，一如事前吹風，滿60歲乘客每月限搭240程；推「兩蚊兩折」、即票價高於10元，須付全額車費的兩折。其他福利津貼全部大縮水，包括公共交通費用補貼計劃，於6月起補貼領取門檻提升到500元；寬減本年度首季住宅及非住宅物業差餉，每戶上限只有500元； 薪俸稅、個人入息課稅及利得稅上限亦降為1,500元。

基層方面，綜援只有「出半糧」，沒有了「出雙糧」這支歌仔唱，高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，以及在職家庭津貼均作出相若安排。教育方面亦被下重手削支，上屆政府訂立的中小學及幼稚園2,500元學生津貼全數取消，8間資助大學下一個3年期撥款，將以累進方式每年削減2%，即第三年將削6%資助。

在玩弄一輪財技後，今個年度的赤字不足千億，為872億元，財政儲備6,473億元。其實，數字充滿水分，皆因政府連發債也計算在內，否則赤字可能高達2,000億元。不管怎麼說，港府庫房乾塘已是不爭的事實，各界亦對削支早有心理準備。

只是大家不明白，當人人也要減甜甚至走甜，為何高官、議員和公務員只是凍薪？有行會成員淡然表示，即使問責官員減薪一成，一年也只是節省1,000萬元，言下之意即無需要減。看來管治班子至今仍未明白民意所在，民意之所以要求公僕減薪，不是金額多少問題，而是公平問題、有沒有政治承擔問題、是否真正共度時艱問題。何況若全體公務員一起減薪一成，一年便省下過百億元，這才是立竿見影的節流之法。

當然，官員、議員冇承擔，也不是今時今日的事，他們言必稱減薪打擊公務員士氣，在阮囊羞澀之際，市民勒緊褲頭，高官權貴風流快活。原來公務員士氣需要重視，市民感受就可以忽視，對比是何等鮮明，何等強烈。

特別是提高交通費用補貼門檻，等同加重打工仔的交通負擔，更不必說，許多仍要餬口的貧窮長者，需要支付票價高於10元的兩折車資，對他們也是難以承受之重。中產同樣不得安寧，本來已沒有享受過任何福利，現在連薪俸稅寬免也大幅縮水，民生收費卻要大幅增加，甚麼牌照費、交通罰款等統統向上調，就連機場離境稅都由120元大增至200元，去旅行散心也要「受罰」，民怨怎麼可能不大？

難為由高官到行會成員，都說公僕不減薪合理，認為提振經濟比減薪重要，又冀市民體諒。月入數十萬元擁公權力的高級人士，要求朝不保夕、無議價能力的蟻民體諒，這不叫體諒，這叫剝削。最令人意難平的是，既然高官權貴認為提振經濟比減薪好，為何外界見不到預算案有開源妙計？港府開口閉口大搞創科產業，但只是預留10億元成立香港人工智能研發院，有沒有誠意，可思過半。何況發展低空經濟光說不練，北都大興土木也是只有支出，沒有收入，根本無法解決燃眉之急。

至於削減公務員編制，並非甚麼新事，政府之前也說凍結招聘，事實卻是編外職位不斷增加，用於開設首長級編外職位的開支年年猛增。現在提出分數年削減經常開支7%，也是遠水不能救近火，對紓緩財赤幫助不大。何況港府使錢如倒水，工務工程延誤超支成為常態，公務員則個個身嬌肉貴，數年後是否能夠如願累削7%開支，實在叫人沒有信心。

總而言之，環球經濟不景，地緣政治危機上升，外憂內患之下，港府賣地收入無以為繼，招商引資未見成效，卻一味孤寒別人、闊佬自己。如此一份毫無承擔、不見突破的預算案，除了公僕開心，所有人都不開心！