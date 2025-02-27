產評：穩樓市力度未足　陽春難見續失速

受惠港股復甦及兩地互動，香港經濟略有起色，但市場信心未完全恢復，其中一個原因乃樓市持續下沉，造成負面財富效應，不利投資與消費，近半年相關產業尤其是建造業更處水深火熱的狀態。滿心寄望《財政預算案》能把握好大形勢有力穩樓市，誰知還是一場歡喜一場空，對於樓市的評述不多，在見不到有力措施加快消化樓市庫存下，樓價大機會未止跌。只怕今年樓市小陽春難見，沒行出全面振興經濟的策略一步，或再次成為港府施政一大敗筆！

對於今次預算案對樓市的着墨，主要是將100元印花稅的措施門檻由300萬元上調至400萬元或以下的物業。惟以去年為例，300萬至400萬元的住宅交投只佔整體私人住宅成交量約14%，可見此舉對穩樓市作用極有限，但政府少收稅項卻是必然結果。

影響樓市離不開供需因素。樓市需求偏弱，庫存積壓，發展商推盤可謂舉步維艱，也對增購土地儲備卻步，好備留現金應付未見盡頭的淡市。除了控制新土地供應外，如何提振用家入市信心，又或吸引更多海外新資金進場才是關鍵，但今次預算案未見得提供良方。

地價對樓價後市具指引作用，政府續沿用招標形式推地，不是流標，就是超低價批地，對於提振樓市信心於事無補，反如多踩一腳。是否可考慮改變推地模式，如以勾地制度出售地皮，提升管理市場預期的手段，應當三思。

目前樓市最大問題是物業作為投資選項的功能褪色，這關乎利率高企、經濟前景不明，以及地緣政治風險等因素。降低細價樓交易印花稅，圖打動租者入市置業，但慳回幾萬元稅款，能否抵銷樓市潛在下行風險，才是用家最關注的問題，畢竟入市要背上動輒二、三十年的供樓包袱。

另一點可留意，乃預算案指新資本投資入境計劃累計料帶來逾260億元投資，即將推出一系列優化措施，為計劃提供更大彈性。市場期望將放寬新投資移民資產限制，在不影響一般市民住房需求下，吸引更多新錢進場，以加快消化樓市庫存及發展商資金流轉。到底最終政府的所謂「優化」是否到位，仍須觀望，若正確看待樓市積弱與政府財赤、市場信心和經濟增長等密不可分的關係，就該懂得以更大決心和力度來應對。

發展創科需要土地，但這可透過不同的補助產業發展方法來成就，而不等於要粗暴地壓低整體地價來實現；欲降低香港營商成本，讓更多市民置業，過去三年多樓價指數累挫近三成，大概已創造有利條件。可如今政府財政「年年預算，年年失算」，財赤高企，庫房告急下，若樓市持續失速，不利經濟大局，是不容抹殺的事實。

股、樓二市健康發展對於支持香港經濟發展具戰略作用，如今港股已有起色，就看樓市何時能企穩。港府得以錯過最佳時間為樓市全面撤辣一役為戒，把握股市利好形勢，下決心用更大力度穩樓市，以對提振經濟及發展新產業起相輔相成之效，加快走出財赤困局。