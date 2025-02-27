今年2月24日是俄烏戰爭3周年，30多個國家領袖親赴基輔或線上出席「支持烏克蘭」國際峰會。參加者主要是歐盟各國、英國、加拿大，但缺了美國。在支持烏克蘭的立場方面，它們都與美國急於與俄羅斯協議停戰的態度相背。美國急切要求俄烏停止戰爭，歐盟等在會議上卻提出新的軍援讓烏軍繼續作戰。歐盟並頒布對俄羅斯的第16輪制裁，跟美俄和好的態勢也是絕對相反。參加會議的有北約秘書長兼荷蘭前首相呂特，他的態度與歐盟一致。可是，會議沒有美國參與，且與美國的主張相反，與會的秘書長便不可能代表北約整體。

從參與的各國領袖來看，都是特朗普上台前、與拜登政府緊密合作的歐洲執政政府領袖，包括支持烏克蘭戰爭的歐盟行政部門領導人。他們都是因支持拜登政府而上台，特朗普接替拜登後，全面扭轉美國的政治方向，並清算拜登政府的人事與政策，這批親美政治人物若不能改奉特朗普的政策，便會變成與特朗普執政的美國對立。

為了維護他們的政治聲譽與國內支持度，他們只能硬着頭皮繼續支援烏克蘭，不惜與美國反面。但歐洲民意是反戰，歐盟、英國、加拿大等政府的權力建立在選民經選舉的授權上，便不得不順從民意，早晚改變立場，不然會在選舉中失利。只有歐盟行政領導不經普選產生，他們當可堅持援烏而反美，可是他們還是經歐洲議會間接選出，下一屆選舉仍會面對民意反戰的壓力。

他們能依靠的是幾年內烏戰終結後，可借其他議題來爭取選票，其中主要一項是帶領歐盟抵抗特朗普的關稅戰、貿易戰，並把北約歐洲化，排除美國干預。歐洲各國團結抗美，包括歐洲成立自身的聯盟軍隊來替代美國現時的駐軍，也即是用歐洲的利益、歐洲的「民族主義」對抗美國欺凌來爭取民意。此所以，歐盟領導近日表現得十分維護歐洲利益，揚言在貿易戰中不惜與美國抗爭。

美國還未分化中俄，特朗普已分化大西洋的美歐聯盟了，歐洲抗美也難免要與俄羅斯和好。美歐都在爭取俄羅斯，俄國將會從飽受制裁、排斥，變成美歐拉攏的主要對象，國際大局又在變了。坊間所謂中俄美三分天下之說，顯然與現實趨勢不符，歐盟連上英國及歐洲其他各國，均可以由特朗普的分化形成獨立的一極。