美國總統特朗普和俄羅斯總統普京正在為「俄烏停戰」、重建美俄關係、爭取各自利益最大化打得火熱，在他們的討論中有「削減軍費開支的問題」。普京表示，同意俄羅斯和美國可以討論大幅削減軍費開支，最高可達50%。普京說：「我覺得這個想法不錯，美國削減50%，我們削減50%。如果中國願意，以後也可以加入」。普京不是一個說話隨便的人，但他此言一出，引起輿情震驚。

美國和俄羅斯在商談相互關係時把「中國捎進去」，顯然是不應該的「問題外溢」，對此中國立刻作出反應。中國外交部發言人林劍表示，全球軍費持續增長背後，是不斷緊張的國際和地區安全局勢，凸顯當前安全赤字不斷擴大，各方面臨着應對全球安全治理的共同挑戰。中方始終不渝地堅持走和平發展道路，有限的國防支出完全是捍衞國家主權、安全、發展利益的需要，是維護世界和平的需要。

美國和蘇俄之間，有長達大半個世紀的軍備競賽，軍費開支你追我趕，當年這是兩個「超級大國」的爭霸所需，不斷製造戰爭邊緣危機，因此也不斷展開「磋商」，要削減軍備競爭、削減軍費開支。後來蘇聯解體、冷戰結束，俄羅斯從軍力到國力無法與美國競爭，軍費開支大縮減，美國也不把莫斯科再放在眼裏，只是憑着過去的「老底子」，核彈頭俄羅斯還是全球第一，戰略導彈不可小覷，對美國還是威脅，因此這些年美俄又在「中程彈道導彈」條約方面繼續交手。

然而，這場俄烏之戰令俄羅斯軍費開支大增，軍工企業大規模高速運轉，這是莫斯科能夠打敗烏克蘭、北約僱傭兵，美歐大量軍援的根本保障。而美國為了繼續稱霸，從冷戰結束到今次俄烏熱戰用之於擴張軍力、全球製造戰爭的軍費開支高居不下，現在美國衰落了，負債驚人，揮霍浪費極為嚴重，高軍費開支無以為繼。普京見此心喜沒有問題，但與美國談時要「捎上中國」不合適也。