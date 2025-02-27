世界上沒有永遠的朋友和敵人。俄烏戰爭爆發3周年之際，30多個西方國家的領導人親自出席或線上參與基輔舉行的「支持烏克蘭」國際會議，美國沒有參與。同一天，烏克蘭在聯合國大會提出譴責俄羅斯入侵的議案，歐洲國家普遍支持，而美國則與俄羅斯站在同一陣線，一起投了反對票。昨天的盟友，今天分道揚鑣；昨天的敵人，今天共同進退。西方世界從未如此分裂，國際政治也從未如此詭異。

對於美國的公然背叛，西方輿論一片嘩然，有人批評「投敵」，有人怒罵「可恥」。其實，美國背叛盟友已不是第一次，沒有甚麼好大驚小怪的，尤其對奉行「美國優先」的特朗普而言，眼中只有利益，哪有敵友之分。加拿大與美國關係夠親密了吧？還不是被特朗普拿來開刀，受盡羞辱。更何況烏克蘭只是一枚棋子而已，被老美始亂終棄何足為奇。

直至今天，烏克蘭總統澤連斯基還在幻想加入北約，以獲得安全保障，真是夏蟲不可語冰。美國不答應，誰能接納烏克蘭？別看歐盟依然企硬，宣布再向烏克蘭提供35億歐元援助，英國更揚言必要時派兵進駐烏克蘭。實際上，烏克蘭的結局已經寫在牆上，歐盟和英國根本沒有能力改變，充其量只能裝腔作勢。3年來整個西方陣營出盡九牛二虎之力，尚且無法戰勝俄羅斯，歐盟這區區數十億歐元援助又能解決甚麼問題？英國又能派出多少軍隊進駐烏克蘭？

說到底，這個世界始終靠實力說話，烏克蘭沒有實力卻充當反俄打手，自然沒有好下場。而歐洲國家自顧不暇，還想繼續拱火澆油，結局也不難想像。失去美國這座靠山，烏克蘭固然撐不下去，歐洲也注定分崩離析，所謂戰略自主，不過是癡人說夢罷了。歐洲諸國與其勉強替烏克蘭出頭，不如想想如何應付特朗普的需索。

看到西方內鬥內耗，亂成一鍋粥，俄羅斯總統普京必定從心裏笑出來，多年來的努力終於沒有白費，付出的代價終於得到回報。勝券在握的他並沒有忘記東方朋友，日前致電中國國家主席習近平，除了介紹俄美接觸最新情況，並強調發展對華關係是俄方着眼長遠作出的戰略選擇，絕非權宜之計，不受一時一事影響，不受外部因素干擾。這正是普京大帝的高明之處，一方面改善對美關係，一方面加強與華合作，左右逢源，無往而不利。