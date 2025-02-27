美俄協商俄烏停戰條件，烏克蘭及歐洲被排除在外，惹起全球公憤。更令人吃驚的是，日前舉行的聯合國大會，一份由烏克蘭和歐洲國家提出的決議案雖獲通過，但決議案用了強烈譴責俄羅斯對烏克蘭「全面入侵」、要求俄國立即撤軍等字眼，美國竟然連同北韓、白羅斯、以色列等國投反對票，意味在俄烏問題上，美國跟俄國立場完全一致。

為何竟會有如此驚天巨變？這除了跟特朗普商人出身、沒有意識形態包袱、只會唯利是圖的個性有關，最重要一點，還是出於聯俄制華的目的。美國視中國為最大競爭對手，不因民主黨或共和黨執政而有不同，但特朗普比拜登聰明，就是懂得利用當年尼克遜總統「聯中制蘇」的反向操作。

現今中國國力已非美國一國就能遏制，拜登聯同歐洲盟友反華反了4年，反而令中國加速走上自主之路，同時跟同樣被拜登制裁的俄羅斯愈走愈近，以至兩國有合作「上不封頂」的豪言壯語。

既然特朗普對中國打貿易戰打不贏，拜登聯歐制華亦取不到成效，聯俄制華便是最佳選項。特朗普政府認為，中俄過去在歷史上有領土爭議，兩國互信基礎並不堅實，只是拜登反華反過頭，促使中俄形同結盟。只要華府對俄釋出善意，減少甚至解除對俄制裁，加上各種挑撥離間手段，中俄關係勢必動搖。

講句老實話，普京當然歡迎美國解除制裁，在俄烏問題上站在俄方更是好極，但是否代表俄羅斯就此轉而親美遠華？過去普京也是親美親歐，更曾加入G7集團成為G8，但美西方翻臉比翻書還快，因為烏克蘭問題而關係決裂。反而中國說一是一，從不玩弄兩面手段。從中俄元首即將互訪且頻繁通話，已可知美國的離間手段未起作用。