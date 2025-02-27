台灣大罷免已經開始，第一階段被送件的藍委高達34人，綠委也有17人，而民眾黨新任黨主席黃國昌更號召支持者成立「掃除綠衞兵」迎戰。惟最大在野黨黨主席朱立倫的動向，卻令人疑惑。

照理來說，國民黨區域立委被送件比例高達83%，等於被全面攻擊，身為黨主席的朱立倫理應責無旁貸，不僅要帶領全黨反制民進黨的攻勢，還應盡速和民眾黨展開協商，確立雙方的合作內容，以利共同遏止民進黨的惡罷。

但朱立倫除了幾次對賴清德喊話要求阻止大罷免外，其他時間都給人刻意低調，甚至被動的印象，近日更直接對黨內喊話，要求不分區立委「不要鬧事」，而他本人也專注在「普發現金」等民生議題上。這似乎說明，朱立倫認為只要靠着低調冷處理，就可挺過大罷免這一關。

如果只是一些極端民間團體發動罷免，或許這種想法還有道理，然而現在態勢如此明顯，真正在推動大罷免的，就是賴清德與民進黨，儘管一次要在34個區域同時發動罷免並不容易，但民進黨若集中火力，要讓10個、8個藍委罷免案進入第三階段投票也毫不困難，若此時社會局勢再有變動，在野過半的優勢就可能消失，民進黨又要完全執政了。

所謂攻擊就是最好的防禦，在野黨面對民進黨當家作亂的惡罷，應該選擇直球對決，迫使民進黨回防自家立委，而非選擇避戰。但朱立倫選擇在此時打民生議題的安全牌，想藉由降低彼此的對立仇恨化解罷免，這種想法未免太看輕台灣內部的意識形態對立。朱立倫若想續任黨主席，就應主動出擊，帶領全黨打一場勝仗，就不會有人能撼動他的地位，否則只要一個閃失，朱立倫個人前途事小，台灣的前途可就更坎坷了。