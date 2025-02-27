上回講到，美國總統特朗普與其親信富商馬斯克出名喜歡炒人。特氏一上場，便炒掉一堆在司法部及聯邦調查局等執法部門，被指曾協助調查和起訴他的檢控官和調查員。當中也有一部分是自己有骨氣，聲稱與特氏理念不同或擔心遲早被報復，而自願放棄遣散費辭職。

前總統拜登等多位前朝官員，即使已卸任離職，也竟被特朗普再炒多一次，意思指被特氏解除前任高級官員的安全保護和參閱政府機密文件的權力。

特朗普也痛恨美國聯邦政府內的冗員、庸員，但同香港特區政府一樣，這些人實在太多了，因此他將這個重任交給馬斯克代勞，自己集中精力向全球各國加徵關稅，以及準備與俄羅斯就俄烏戰事展開和談。馬斯克接過使命後，形容這是艱巨但很有趣的工作，再次證明他真的很喜歡炒人。

特朗普放低內政，轉戰外交後，仍然不失其愛炒人的本色。在哈馬斯成功突襲以色列邊境，特氏也私下向幕僚講過，以色列總理內塔尼亞胡應被炒掉。這並不代表他對以方及內氏背後的右翼利庫德集團支持有變，只是做錯事便要問責，不論從商或從政他都認為應當這樣。

不過，內塔尼亞胡也很識趣地，在特朗普當選後但未正式上台前，便跟哈馬斯達成停火協議。因他知道特氏不喜歡戰爭，尤其當中東局勢不穩會影響美國的能源及商業利益。這一點令特氏對他另眼相看，選擇內氏成為他重返白宮後第一位接見的外國政府領袖，並拋出令以色列喜出望外的接管加薩方案。雖然大家都知這個方案的可行性偏低，甚至懷疑特氏是否認真。但該方案一石激起千重浪，確實有效為以軍之前的種種暴行和爭議解圍。