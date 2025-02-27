俄烏戰事和談止戰，充滿戲劇性，尤其美國外交政策急轉彎，美俄竟同一陣線，不惜與歐洲盟友決裂，完全站在俄羅斯一邊。老朽都不禁哼起歌神的《世事如棋》：恩怨愛恨，世事如棋，每局都充滿傳奇！

普京周一接受俄羅斯國家電視台採訪時指，美國總統特朗普正在理性地，而不是情緒化地處理俄烏衝突。普京又否認特朗普對烏克蘭政策的急劇改變是出於感情用事，包括批評烏克蘭總統澤連斯基，暗示基輔可能無法收復所有失地，佢指特朗普的行為「合乎邏輯」。《紐約時報》指出，美國已與過去徹底分道揚鑣，在聯合國攤牌，形同與西方盟友在俄羅斯與歐洲安全議題公開決裂。《華爾街日報》社評批評得仲狠勁，直斥美國周一捨棄盟友，與「惡棍」站在一起，是「悲哀的一天」。

事實上，美俄走在一起，說到底還是經濟合作利益在作祟！特朗普又毫不掩飾，大剌剌在自家社交平台發文，稱正與普京討論重大經濟協議，作為商討結束俄烏戰事，亦留意到俄羅斯擁有龐大稀土資源。

普京出席稀土行業發展會議時表示，稀土金屬是對俄未來競爭力和經濟發展至關重要的戰略儲備。他指出，俄羅斯的稀土儲量多於烏克蘭，願意與相關夥伴開展合作，其中包括與美國合作。

好明顯，侵侵睇死戲子總統手上「冇籌碼」，反之俄國籌碼多多！稀土金屬蘊藏數量遠超烏克蘭，俄國料蘊藏380萬噸稀土金屬，是僅次於中國、巴西、印度及澳洲，全球第五大稀土蘊藏國。普京仲話，若美國解除對俄制裁，俄羅斯可以市場接受的價格，每年向美國提供200萬噸鋁材。看官，美國「優先」，烏克蘭只好係咁先啦，講完！