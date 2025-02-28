產評：侵侵稅棒轉視線　難掩美經濟衰退

美國總統特朗普自上任以來，即向外大打貿易戰，非但被視為頭號敵人的中國再度中招，就連一眾美國盟友亦不放過，反正就搞風搞雨讓世界不安。實際上，其關稅政策如雙刃劍，通脹回力鏢難以估量，而更長遠的負面作用，是加快重塑全球貿易格局，將美國推向單邊主義的孤立狀態，短期彰顯霸權的行為，換來的是加劇美國長期財政和國際關係挑戰。

特朗普上任，對外最重視的是中美關係，與中國商談出新貿易協議，是其施政重要工作。今年以來中美貿易戰升級，美國加大進口中國商品關稅，勢必推動全球供應鏈重組，配合特朗普的減稅措施，吸引美國企業回流本地設廠生產。之不過，在美國興建新產能，不能如變魔術般好快實現。美國消費者得有心理準備，遇上關鍵物資短缺，又或是整體進口成本上升，從而推升通脹。更令人擔心是，特朗普的關稅大棒，連盟友亦不放過，歐洲、日本、加拿大等都在列。再加上俄烏問題上，美國與歐洲的裂痕在加深，會否迫使歐洲在盤算國際關係戰略上，轉移押注中國，是未知之數。

對內，特朗普聲言要改革政府，削減開支，引來公務員反彈是必然的事。雖然減稅政策有利刺激投資和創造就業，但這需時顯現，而即時的負面效應，乃加劇政府財政赤字，關乎的是正在墮落的美元信用。

再看最新美國公布的一系列經濟數據，2月諮商會消費者信心指數錄2021年8月以來最大跌幅，遠遜市場預期，其中消費者預期指數更失守被視作盛衰分界線的80水平，並創2021年8月以來最大單月跌幅。此外，美國密歇根大學通脹率預期上升，2月服務業採購經理指數（PMI）初值跌穿盛衰分界線，昨日公布的新申領失業救濟人數遠高於預期。另特朗普上任後，美國10年期國債孳息率續跌，反映市場擔心關稅政策將推高通脹，經濟增長放慢。面對這一系列數字，難怪現任美國財長也說經濟基礎脆弱不穩。投資者對美國經濟愈感不安，開始反映在美股的波動表現上，美國巨企不斷增持現金，口裏說投資美國，身體卻很誠實。

同時，中港股市今年以來交投與指數表現均明顯復甦，對美國的關稅消息似乎逐漸產生抗疫力。若美國落實其「無差別」關稅政策，亞洲與新興市場必首當其衝，「針拮到肉知痛」，貿易戰既然不再僅僅是中國的事，各地都得思考如何應對，是順應美國之意到美設廠，多買美國貨，抑或在亞洲區尋找新出路？如今亞洲區內最大經濟體——中國經濟持續復甦，下月兩會若一如市場所願，推出更積極的財政政策及適度放寬的貨幣政策，結合資本市場起動，汽車產業智能化、人工智能加速發展等，誠然能為亞洲諸地提供更可取的合作與投資選項。

美國兩屆政府在俄烏問題上的表現，說明政客治國，政策可以朝令夕改，盟友一夜可變陌路人，敵人又可變為朋友，所謂的「美國利益」，可凌駕一切。這種極端霸權主義之下，沒有人能置身事外，如何重構出「安全」發展之路，就成為諸地自保急須要應對的問題。