美俄有關俄烏戰爭停戰條件的協議，使不少人認為結果是烏克蘭會成為半殖民地。一是俄羅斯要求烏克蘭割地；二是美國要求烏克蘭用國家礦產資源來賠償美國在俄烏戰爭中的支出，情況頗類似19世紀歐美列強肢解歐亞各個封建帝國的做法。

俄羅斯要烏國割地是一次過的行動，但美國要烏國的礦產資源作賠償，卻可能要一、二十年才完成，期間烏克蘭政府必然受美國監控管理，停戰的條件據說還有把烏克蘭中部地區列為非軍事的緩衝區，這便會涉及國際或外國軍隊派遣維和部隊進駐，烏克蘭的主權更進一步受侵蝕。從這些條件性質看，烏克蘭實際上已成為半殖民地，徒有國家主權之名，而無其實。

不過，從戰爭開始，由於北約的介入，包括北約軍隊以僱傭兵形式參戰，烏克蘭政府已失去了大部分國家的主權，總統澤連斯基早已變成傀儡，戰場指揮和對大部分部隊的控制權，是在北約而不是烏克蘭手中。烏克蘭軍方近似中國對日抗戰中，日本組織的偽軍，烏克蘭便已經是半殖民地，或實際的殖民地了。

二次大戰時，波蘭初時在德國與蘇聯、西歐之間玩平衡遊戲，在德國侵略後，全面倒往蘇聯與西歐一方。但戰爭完結後，波蘭一如一次大戰後的中國，被削領土，波蘭戰後的土地比戰前少了兩成。現時烏克蘭實質戰敗，便被分割，就如德國那時分為東西德，變成為冷戰對峙的分界線、緩衝區。現時的差別在歐盟與俄羅斯的關係並不如美國與蘇聯，美國勢必要打敗蘇聯，侵佔蘇聯。相反，歐俄沒有生死戰的矛盾，新的烏克蘭在戰後的作用與重要性便大減，只是一個規模不大、重建緩慢的小國，再不是與波蘭可比拼的人口大國。戰爭雖然不足以使烏克蘭亡國亡族，庶幾不遠了。

只要歐俄和解合作，歐洲便可免除冷戰格局，東歐各國乃至烏克蘭還有機會恢復經濟，少了美國的陰謀，歐俄不必成仇。前南斯拉夫的巴爾幹半島諸國，也可從美國製造的種族與宗教仇恨中拔脫出來，與西歐、俄羅斯找出區域合作發展的新方向。

際此，中國委任外交部副部長華春瑩為中國─中東歐國家合作秘書處秘書長，似是委以重任。中國要在俄烏戰爭後包括烏克蘭在內的中東歐尋求大的合作發展，中國參與重建，對烏國會是巨大的機遇。