美國總統特朗普執意結束俄烏戰爭，全面倒向俄羅斯，烏克蘭戲子總統澤連斯基還妄想垂死掙扎，堅持和談條件必須讓烏克蘭加入北約。歐洲諸國同樣擺出支持烏克蘭姿態，法國總統馬克龍甚至跑到華盛頓向特朗普說項，但結果遭到特朗普冷待，澤連斯基亦不得不向現實低頭，今日赴美簽訂礦產協議。

礦產協議沒有准許烏國加入北約的條款，烏國亦證實協議不包括美國對烏安全承諾，意味烏克蘭替美國和北約打了3年仗，犧牲大量人命，百萬國民逃出國外流離失所，完全是白費心機，竹籃打水一場空。事實上，特朗普態度極為強硬，當着馬克龍面直斥歐洲援烏只是借貸，美國卻是無償，現在要取回一切。另一邊廂，澤連斯基的確沒有籌碼跟特朗普講數，一個靠美國供養的小國，失去利用價值後，除了任由美國魚肉，還有第二條路可走嗎？澤氏不僅令十代烏克蘭人世代還債，亦將令國家徹底淪為附庸，永遠無法抬起頭做人。

烏克蘭下場悽慘，歐洲對它亦不懷好意，歐盟表明對烏國礦產同樣有開採權，擺明不容美國獨霸，加上俄羅斯佔領的烏東土地絕不會交還，整個烏克蘭國不成國，被各國瓜分，堪比中國晚清時期，八國聯軍侵佔那樣可悲。不知烏克蘭人此時此刻有何感受？當日被美國捧為民主價值之戰，今日又被美國踩得一文不值，替美國賣命究竟有何得着？

現在最不焦急的是俄羅斯，普京繼續叫價，絕不妥協，還趁機繼續攻擊烏國，將佔領區擴大。反正這場仗已打不下去，美國不支持，歐洲得把口，俄羅斯則是擁核國，誰怕誰？俄烏之戰亦讓那些甘願充當棋子的嘍囉警惕，為美死、為美亡，說翻臉就翻臉，是否還要為美國賣命。