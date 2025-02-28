特朗普入主美國白宮之後，世界可以變得危機四伏，也可以變得安穩太平，是吉是凶，存乎他一念之間。未來4年全球局勢如何走向，且看你是否懂得如何改變侵侵的「一念」。

這位白宮主人最大的性格特徵，就是貪慕虛榮。《時代》雜誌的年度風雲人物，他當過不止一次；美國總統是世界上最有權力的人，他也正在做第二次。如今特朗普尚未得到而又渴望得到的，就只剩下諾貝爾和平獎。侵侵對這個獎項垂涎已久，早在上一次總統任內，他就曾抱怨，前總統奧巴馬無甚功績，但入主白宮未幾，就獲頒和平獎，言下之意，便是自己這般勞苦功高，緣何一直跟該獎無緣？

一個人只要有貪念，就會有弱點，既然特朗普念茲在茲，渴望獲得諾貝爾和平獎，聰明的人就可以用這個獎去引誘他，甚至可以用來掣肘他出格的外交政策。換作我是加拿大總理杜魯多、巴拿馬總統穆利諾或者丹麥首相弗雷澤里克森，就會主動提名特朗普當諾貝爾和平獎的候選人；退一步說，即使自己不做提名人，也可以鼓動旁人去做。在未來4年，只要能夠以和平獎為餌，吊住侵侵的胃口，他在國際事務上，就未必再敢胡作非為。

試問一個諾貝爾和平獎的候選人，又怎能為掠奪別人的領土或者港口控制權，而隨便動武？既是如此，格陵蘭可能就會變得安全，巴拿馬運河的主權也不必再擔心會落入老美之手。推而廣之，加拿大人以至加薩地區的巴勒斯坦人，或許也可以得到安寧。

近年很多人批評諾貝爾和平獎愈來愈失去公信力，可是讓我說嘛，即使暫時失去公信力也不打緊，只要特朗普仍相信和平獎的光環，該獎就仍有存在價值。