捷克、拉脫維亞、愛沙尼亞等專家訪台，就「全社會防衞韌性」進行交流。這些專家宣稱烏克蘭若在20年前就加強防衞韌性，那麼不僅克里米亞仍是烏國領土，烏國與俄羅斯也不會有如今的大量死傷，因為戰爭很可能根本不會發生。這種說法是有其道理，還是刻意扭曲了俄烏之間的複雜關係？

1991年烏克蘭獨立之後，俄烏隨即對克里米亞與塞瓦斯托波爾的歸屬產生爭執，最後俄羅斯承認烏克蘭對這兩地的主權，但要求租塞瓦斯托波爾港口作為黑海艦隊基地20年，雖然暫時平息紛爭，但戰亂的因子從此埋下。2008年，俄羅斯指控烏克蘭支持格魯吉亞軍隊。2009年，俄烏為天然氣供應發生爭執。2010年，史上最親俄的總統亞努科維奇上台。2013年，反對亞氏親俄政策的示威運動大規模爆發。2014年亞努科維奇逃亡，烏克蘭全面轉向親歐美，不久便發生俄軍佔領克里米亞半島的事變。

從這個歷史脈絡可以看出，這些所謂的「全社會防衞韌性」專家，一廂情願地認為，若烏克蘭在獨立後就積極擁抱歐美，並且全面發展仇俄抗俄的「防衞韌性」，就可以避免戰爭。但事實是，克里米亞俄族人口超過烏族，烏東也有大量俄族人口存在，若烏克蘭一開始便排拒俄羅斯，戰爭或許早在2008年就爆發，烏國甚至可能當時就會滅國。

這種刻意忽略俄烏複雜民族情感糾葛，完全站在西方利益思維的論點，正在推動台灣逐步走上烏克蘭的慘況。如果2014年不發生全面性的反俄活動，克里米亞今日仍屬於烏克蘭；如果沒有後來8年全面向西方傾斜，自欺欺人追求加入北約，甚至縱容亞速旅作亂，俄烏戰爭也不致發生，這才是烏克蘭落入困境的真正原因。