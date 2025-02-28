烏克蘭地處東歐，與俄羅斯接壤，在歷史上長期是俄國與歐洲勢力交匯的緩衝區，有助降低雙方發生衝突的風險。但烏克蘭過去十多年不甘心再扮演這個角色，明確尋求投向北約陣營，成為俄烏戰爭爆發的主因之一。經過3年無情的戰事，烏克蘭依然無法如願加入北約，可謂賠了夫人又折兵，這和基輔政府出現兩大錯誤研判有關。

一是低估了俄羅斯的反對意志。俄國政府一直將北約東擴視為對本國安全的重大威脅，對北約準備接納烏克蘭成為成員國的反應尤為強烈。但烏克蘭政府以為俄羅斯不敢和西方為敵，堅持申請加入北約。普京於是不顧西方制裁而入侵烏克蘭，這是澤連斯基預料不到的。二是高估了美國的支持力度。烏克蘭是俄羅斯與北約之間的關鍵屏障，美國多年來不斷向烏方提供經濟和軍事援助，支持其對抗俄國。烏克蘭自詡有華府力撐，樂於成為歐美遏制俄羅斯的馬前卒。豈料特朗普一上台立即大變臉，將對外援助視為交易，要求烏克蘭提供回報才繼續給予軍援，令烏國成為棄子。

經過一段長時間的談判，美烏雙方據報已經就烏克蘭礦產達成協議，基輔政府很可能被迫向美國開放豐富的礦產資源，以換取美方對烏克蘭的安全保證。這一協定，正正揭示出國際政治中小國的悲劇──弱國往往成為大國博弈的犧牲品。

根據《聯合國憲章》，各國有權自主選擇外交政策。烏克蘭是否保持中立或者加入北約，在法理上應該由其政府和民眾決定。但在現實中，小國往往受到大國地緣競爭的制約，需要兼顧各方關切。烏克蘭政府天真地以為加入北約就可以得到安全保障，結果反而令自己陷入危險地帶。目前來看，緩衝國仍然是烏克蘭最好的定位。